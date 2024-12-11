新兩岸論述遭沈伯洋批一國兩制　王金平轟：你這麼厲害就快提辦法

▲立法院前院長王金平。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

前立法院長王金平日前拋出新兩岸論述，主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」，遭民進黨立委沈伯洋認為，這就是「一國兩制」的概念，不要再用話術欺騙台灣人。王金平今（11日）受訪時直轟，你要是這麼厲害，就趕快想一個解決國內政治紛爭對立的問題，這麼嚴重的衝突，難道不想辦法解決？難道就這樣放著？

對於王金平主張的「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」，沈伯洋認為，就是一中原則，而從中國角度來看，完全沒有互表空間，若要一國兩制，台灣就是走向香港後塵，要一國兩制是要跟中國簽約，但中國根本不會遵守，看看西藏、香港，所以台灣要堅持主權獨立，互不隸屬，也呼籲有心人士不要再用話術欺騙台灣。

王金平今上午到立法院與國民黨團總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇針對宗教相關修法交換意見。對於沈伯洋言倫，王金平說，那是他的說法，請他講出該怎麼做，才能解決兩岸和平、國內和諧，請他說出來，「不要光自己想一想就講出來了」，民進黨中央還有陸委會也沒有對於他的主張講什麼，不要憑一個人這樣講就覺得整個想法是這樣。

王金平強調，他的主張跟一國兩制、一個中國有什麼關係？大家仔細去看，大家深入去研究一下，真正要批評的人希望他可以講出國內要怎麼做，如何促進團結，如何解決紛爭，不是只有批評。

「你要是這麼厲害，就趕快想一個解決國內政治紛爭對立的問題，這麼嚴重的衝突，難道不想辦法解決？難道就這樣放著？」，王金平直言，大家應該想想，國內都不能和諧，怎麼創造兩岸和平？這兩個是連帶的，因此他希望從國內和諧，推動到兩岸和平去，這是大家共同的責任。