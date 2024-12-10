紅隼8年內射擊1089發2枚故障　中科院：妥善率99.8%

▲紅隼火箭彈。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

義務役官兵日前在執行紅隼火箭彈射擊訓練時，發生不發彈的狀況。對此，中科院10日表示，是傳火管斷裂所致，可事先檢查異狀，不會影響射擊安全；至於為何不暫停使用，中科院強調，自105年迄今國軍一共射擊1089發，僅2枚不發彈，妥善率達99.8%。

恢復一年期義務役後，在實彈射擊的訓練科目上，新增了由國家中山科學研究院研製的紅隼火箭彈。不過，近日在一次訓練中，發生1枚不發彈狀況。

對此，國防部10日上午所舉行的例行記者會，中科院系統製造中心副主任陳楷霖表示，確實是傳火管斷裂，目前中科院正在釐清，預計本月底會完成，中科院也會派遣人員前往部隊，主動協助檢查跟操作訓練。

對於紅隼火箭彈出現問題，為何不暫時停止使用一事，陳楷霖表示，紅隼火箭彈自民國105年迄今，一共射擊1089發，共2枚不發彈、妥善率99.8%。他強調，由於射擊前可事先檢查傳火管狀況，因此不會影響射擊安全性。

對於後續的訓練與使用上，陸軍司令部副參謀長林文皇少將表示，射擊訓練前都會由幹部會同未爆彈處理小組在庫房進行開封、檢查，且攝錄影存證，若有發現異常彈藥，會交由中科院處理，不會納入射擊訓練中。