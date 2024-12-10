教育部免費「中小學題庫網」月底關站　家長恐慌：快來備份

▲中小學題庫網今年底將停用，引發部分網友哀號，表示現在要開始備份。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

國家教育研究院今（10日）表示，全國中小學題庫網（題庫網）已經不符設立初衷，將在本月底停止服務，並建議改使用因材網等網站。消息引發不少網友哀號，有網友說「要開始出考卷的惡夢」、「歐不⋯現在開始備份」、「這個很好用欸」，但也有網友表示該關閉，因為「考一堆20年前國小就有的題目」。

題庫網在98年建置，國教院表示，當時初衷是提供教育資源匯集，以及學校間教師教學分享與正向交流互動的平台，內容由各校自主彙整上傳。但隨著108課綱實施，目前網站中多數試題仍聚焦在段考範圍的基礎能力評量，與現行課綱所倡導的核心素養理念較為不符。

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國教院進一步表示，近來觀察社群媒體網路資訊，發現題庫網資源多數被應用在考前提供學生反覆練習、背誦與強記解題工具；不僅與國教院設置的初衷有落差，恐變相鼓勵各界忽略實踐素養導向課程與教學內容的重要教育趨勢與發展。在教育轉型當下，題庫網已經完成其階段性任務，所以在本月31日24時結束對外服務。

儘管未來沒有題庫網，但國教院表示，網路學習資源多元且豐富，師生可以依各自教學與學習需求，查找更多類型資源。

例如「教育部因材網」內容包含各學習階段8大領域學習課程內容與相關的基礎練習題，台師大「素養導向課室評量資源建置暨推廣計畫」網站提供各學習階段與課綱完整對應的評量標準及課室評量示例供眾參考運用，國教院的「素養導向課室評量資源建置暨推廣計畫」網站也提供各領域素養導向教學評量示例。

不過，此消息傳出仍引發網友熱議。在「Dcard」網站上，網友PO出題庫網即將關閉，引發多數網友哀號。一名網友表示，「題庫網幫自己很大忙，不用去買試題卷也不用自己出考卷，現在要開始出考卷的惡夢嗎？」

另有網友說：「歐不⋯現在開始備份」、「這個很好用欸」；但也有網友表示，網站的確該關閉，因為「考一堆20年前國小就有的題目」。