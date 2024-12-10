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大陸 大陸焦點 特派現場

陸大幅開放准入　李紀珠：台灣金融業者機會

▲李紀珠出席兩岸企業家峰會年會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲李紀珠出席兩岸企業家峰會年會。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／廈門報導

大陸近期大幅開放外資金融機構准入，前金管會副主委李紀珠認為，大陸是潛在且很大的市場，許多台灣金融機構都希望到大陸發展業務，而台灣在微觀管理方面具有優勢，對於理財商品的開發能力也強，有很好的發展機會。

李紀珠以「台灣玉山科技協會榮譽理事長」身分出席在廈門舉行的兩岸企業家峰會年會，她同時也是峰會「金融產業合作推動小組」的台方副召集人。她今（10）日於會議場邊受訪時，作上述表示。

談及未來兩岸金融合作，李紀珠指出，從兩岸簽署三項金融監理備忘錄並生效迄今，兩岸金融經過快速發展期後趨緩，加上當前官方機構的聯繫中斷，導致很難推展雙方制度上的保障，讓台灣的金融機構減少了快速且較少風險進入大陸市場的管道，頗為可惜。

其次，李紀珠認為，台灣的金融機構應該利用這次大陸大幅開放外資金融機構准入，加上外商金融機構當前尚未大舉拓展，這恰好是台商的機會。

她續指，台灣金融機構在微觀管理方面非常強，盡管經歷長時間很低的利差，卻都還能營利，代表台灣在金融管理上具有優勢。大陸過去享受利差大的條件，如今也開始降息，因此台灣在管理技能方面是有機會的。

▲李紀珠出席兩岸企業家峰會年會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲兩岸企業家峰會年會10日邁入第二天議程。（圖／記者陳冠宇攝）

至於兩岸的金融監管政策是否都應更加放鬆？李紀珠表示，目前法規上沒太大問題，只要正確、明確、清楚，「其實對（台灣）業者來講都不是困擾」，大家怕的是不確定、法規解釋的模糊空間大，以台灣金融機構的特質，只要講清楚，都有辦法做得很好。

李紀珠提到，大陸儲蓄率非常高，許多消費者也希望有更多元、更值得信任的金融商品，而台灣的理財商品非常活躍、開發能力強，相對於大陸更加豐富，管理機制也更為明確。

不過她表示，台灣金融業者在大陸的通路少，需要更多管道販售產品，加上大陸金融機構品牌較具知名度，所以許多台灣投信公司都希望與大陸銀行合作，「好多家都在努力這一塊」。
 

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