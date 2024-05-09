李紀珠勝訴！新光金前獨董李勝彥誹謗　法院判遺孀兒女須賠200萬

▲新光金控前副董事長李紀珠回復名譽官司勝訴，發聲明感謝司法再度伸張正義。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

新光金控前副董事長李紀珠指出，已故新光金控前獨董李勝彥2018年3月起多次以偏激言論詆毀她且拒絕溝通，還提告並向金管會檢舉，造成她身心痛苦，因此向法院提告求償300萬元。士林地院審理後認為，李勝彥說法悖離事實，顯為惡意評論，近日判決遺孀、一雙兒女在遺產繼承範圍賠償200萬元，且須在三家報紙刊登勝訴啟事。

李紀珠主張，她2016年9月被時任新光金控董事長吳東進邀請進入新光集團服務，任職新光金、新光人壽、新光銀行期間，3間公司績效均有明顯改善。然而，李勝彥2018年起卻基於個人私利，不斷利用獨董身分公開詆毀她頂撞體制、牴觸法令、怠忽職守，甚至稱她未辦理金管會要求的事項、隱匿主管機關要求等，讓她認為名譽受損，求償300萬元。

李勝彥2022年驟逝後，由遺孀和子女繼承訴訟。家屬3人代為抗辯，稱李紀珠屬於公眾人物，營運事項可受公評，李勝彥身為獨董，有監督公司運作、保護股東權益義務，縱使用字遣詞嚴重，也是基於事情的嚴重性、急迫性，何況新光金2020年間遭金管會處罰2760萬元，董事會也決議追討200萬績效獎金，李紀珠至今仍未還款。

不過，士林地院審理後認為，李勝彥發言稱李紀珠「未辦理金管會要求」、「隱匿主管機關要求」、「違法兼任子公司元富證券公司副董事長」、「業務不作為觸犯刑法背信、詐欺」，「違反道德行為準則」、「不向董事會報告」、「一件事都沒做」、「拿錢不辦事」、「侵害股東權益」等均為惡意評論，與事實不符。

士林地院指出，李紀珠擔任元富證券公司副董事長，是經新光公司董事會授權董事長指派，金管會2019年也兩度回覆無違法，但李勝彥2020年6月仍一再向媒體、新光金控公司股東，甚至與新光金控無關的玉山科技協會秘書長發表不實言論，指控李紀珠衝撞體制、牴觸法令、怠忽職守、擺爛、詐欺等，顯是刻意毀損李紀珠社會評價。

士林地院認為，李勝彥具博士學歷，在金融界服務多年，累積相當程度經驗及社會閱歷，對他人是否構成詐欺或背信等事項，應知道必須有嚴謹證據才能評論，何況他當年提出刑事告訴後，李紀珠均獲不起訴確定，金管會也多次解釋李紀珠兼任子公司職務不違法，連新光金內部也提出說明，但李勝彥仍輕率向媒體指摘她涉及犯罪，顯非出於善意，已逾越合理評論範圍。

法官近日審理後，判決遺孀和子女等3名繼承人必須在遺產繼承範圍內賠償200萬元，為了回復名譽，並在《中國時報》、《聯合報》及《自由時報》頭版刊登勝訴啟事，內容為「李勝彥未經合理查證發表對李紀珠不實之言論、惡意意見等情，經判決，命李勝彥之繼承人應賠償李紀珠200萬元本息。茲為回復李紀珠名譽，特此刊載判決要旨。」全案可上訴。