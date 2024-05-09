　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

李紀珠勝訴！新光金前獨董李勝彥誹謗　法院判遺孀兒女須賠200萬

▲▼全球玉山科技協會理事長李紀珠。（圖／記者李毓康攝）

▲新光金控前副董事長李紀珠回復名譽官司勝訴，發聲明感謝司法再度伸張正義。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

新光金控前副董事長李紀珠指出，已故新光金控前獨董李勝彥2018年3月起多次以偏激言論詆毀她且拒絕溝通，還提告並向金管會檢舉，造成她身心痛苦，因此向法院提告求償300萬元。士林地院審理後認為，李勝彥說法悖離事實，顯為惡意評論，近日判決遺孀、一雙兒女在遺產繼承範圍賠償200萬元，且須在三家報紙刊登勝訴啟事。

李紀珠主張，她2016年9月被時任新光金控董事長吳東進邀請進入新光集團服務，任職新光金、新光人壽、新光銀行期間，3間公司績效均有明顯改善。然而，李勝彥2018年起卻基於個人私利，不斷利用獨董身分公開詆毀她頂撞體制、牴觸法令、怠忽職守，甚至稱她未辦理金管會要求的事項、隱匿主管機關要求等，讓她認為名譽受損，求償300萬元。

李勝彥2022年驟逝後，由遺孀和子女繼承訴訟。家屬3人代為抗辯，稱李紀珠屬於公眾人物，營運事項可受公評，李勝彥身為獨董，有監督公司運作、保護股東權益義務，縱使用字遣詞嚴重，也是基於事情的嚴重性、急迫性，何況新光金2020年間遭金管會處罰2760萬元，董事會也決議追討200萬績效獎金，李紀珠至今仍未還款。

不過，士林地院審理後認為，李勝彥發言稱李紀珠「未辦理金管會要求」、「隱匿主管機關要求」、「違法兼任子公司元富證券公司副董事長」、「業務不作為觸犯刑法背信、詐欺」，「違反道德行為準則」、「不向董事會報告」、「一件事都沒做」、「拿錢不辦事」、「侵害股東權益」等均為惡意評論，與事實不符。

士林地院指出，李紀珠擔任元富證券公司副董事長，是經新光公司董事會授權董事長指派，金管會2019年也兩度回覆無違法，但李勝彥2020年6月仍一再向媒體、新光金控公司股東，甚至與新光金控無關的玉山科技協會秘書長發表不實言論，指控李紀珠衝撞體制、牴觸法令、怠忽職守、擺爛、詐欺等，顯是刻意毀損李紀珠社會評價。

士林地院認為，李勝彥具博士學歷，在金融界服務多年，累積相當程度經驗及社會閱歷，對他人是否構成詐欺或背信等事項，應知道必須有嚴謹證據才能評論，何況他當年提出刑事告訴後，李紀珠均獲不起訴確定，金管會也多次解釋李紀珠兼任子公司職務不違法，連新光金內部也提出說明，但李勝彥仍輕率向媒體指摘她涉及犯罪，顯非出於善意，已逾越合理評論範圍。

法官近日審理後，判決遺孀和子女等3名繼承人必須在遺產繼承範圍內賠償200萬元，為了回復名譽，並在《中國時報》、《聯合報》及《自由時報》頭版刊登勝訴啟事，內容為「李勝彥未經合理查證發表對李紀珠不實之言論、惡意意見等情，經判決，命李勝彥之繼承人應賠償李紀珠200萬元本息。茲為回復李紀珠名譽，特此刊載判決要旨。」全案可上訴。

 
ET快訊
運動「選對時段」　研究：早死機率降61%
蔡尚樺母女「根本雙胞胎」！　整排網友錯亂
口罩令全解除！　17種人小心「再確比首確更危險」
祖孫三代滅門「生前天倫畫面曝」！　幫嬤慶生…兇嫌也在場
人間悲劇！台南男付不出醫藥費「家中猝逝」　兒沒錢幫他下葬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

鎖匠破門「進去就有味道」！　三重滅門案母遺體仍緊抱3歲兒

三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好

掐死祖孫3代「抱愛犬到案」！恐怖女婿夜宿拘留室　估上午移送

三重滅門案破案關鍵是「鷹眼神探」！靠一隻狗狗找出兇嫌藏身處

桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」

快訊／竹東老字號冰店大火！整排建物「全面燃燒」　消防緊急搶救

韓男揪團「來台洗錢」！娶妻生子還住豪宅　5人全緩刑

祖孫三代滅門「生前天倫畫面曝」！半年前出遊幫嬤慶生…兇嫌也在場

三重滅門案「糯米被帶走了」！大女兒赴分局將愛犬抱回家

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

鎖匠破門「進去就有味道」！　三重滅門案母遺體仍緊抱3歲兒

三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好

掐死祖孫3代「抱愛犬到案」！恐怖女婿夜宿拘留室　估上午移送

三重滅門案破案關鍵是「鷹眼神探」！靠一隻狗狗找出兇嫌藏身處

桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」

快訊／竹東老字號冰店大火！整排建物「全面燃燒」　消防緊急搶救

韓男揪團「來台洗錢」！娶妻生子還住豪宅　5人全緩刑

祖孫三代滅門「生前天倫畫面曝」！半年前出遊幫嬤慶生…兇嫌也在場

三重滅門案「糯米被帶走了」！大女兒赴分局將愛犬抱回家

大聯盟公開大谷4歲與媽媽合照　球迷驚訝：媽媽跟老婆眼睛好像

母親節「病毒同樂會」　醫：開診連9發燒

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

千億湘茶／高雄茶人紮根17年　黑茶加「台灣烏龍工序」更甘甜

皮膚科醫師揭3個「加重痘痘」的生活習慣：睡眠不足大NG

道奇教頭昨晚就要大谷今天休息　確保他保持最佳狀態到十月　

鎖匠破門「進去就有味道」！　三重滅門案母遺體仍緊抱3歲兒

千億湘茶／傳統作坊走向機械化　40年老茶人轉戰茶廠流水線

股息無縫接軌！國泰證推「再投資」　打造台積電複利滾錢術

鍋寶316防燙快煮壺 買一送一2L大容量超便利

社會熱門新聞

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

滅門血案！女婿疑「先殺妻再殺母親、繼子」　醫：還廢死嗎

彰化小姊妹家屬簽放棄急救　2醫院繼續拚

三重滅門案　大女兒到分局帶走愛犬「糯米」

女高中生摑掌剪髮案！霸凌者道歉完提告

三重滅門案破案關鍵！鷹眼神探揪出兇嫌行蹤

女大生遭媽媽男友性侵！痛訴「該做的都有做」

兒涉三重命案逃亡　母接警電話問：狗在哪

即／24歲女婿抵警局！親自抱愛犬「糯米」下車

韓男揪團「來台洗錢」！娶妻生子還住豪宅

祖孫滅門！水族館員工曾進屋內清死魚　曝：裡面很臭

更多熱門

相關新聞

新光金董事會通過增資案　獨董許永明提4大不同意見

新光金董事會通過增資案　獨董許永明提4大不同意見

新光金控（2888）今（19）日公告董事會重要內容，除了通過子公司新光人壽「2024年6月底資本適足率提升計畫」議案，及新光金上半年度對新光人壽之增資計畫及時程以外，也揭露獨立董事許永明提出4大理由表達保留意見，新光金經營團隊也於重訊提出2點回覆。

新壽轉骨3箭　重塑業務團隊目標衝破萬人

新壽轉骨3箭　重塑業務團隊目標衝破萬人

新光吳家啟動重建計畫？　1.1億買林森北「桔子商旅」後排公寓

新光吳家啟動重建計畫？　1.1億買林森北「桔子商旅」後排公寓

郭台銘14日宣布副手　團隊正尋覓新發言人中

郭台銘14日宣布副手　團隊正尋覓新發言人中

最美副董李紀珠要新光金誠實面對問題

最美副董李紀珠要新光金誠實面對問題

關鍵字：

李紀珠李勝彥新光金控

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

今明全台變天　「下最大」地區曝

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

第一眼看到魚還是貓？超準心測

滅門血案！女婿疑「先殺妻再殺母親、繼子」　醫：還廢死嗎

北部一晚「3縣市停電」　台電回應了

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面