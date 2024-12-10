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全家咖啡「12杯省400」！雙12優惠限3天　加碼10元喝拿鐵

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家咖啡推出雙12優惠，單品美式12杯600元。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

咖啡控雙11沒買夠，「雙12」可把握機會補貨省荷包！全家今（10日）公布雙12快閃優惠，即日起至12月12日限時3天，在APP隨買跨店取推出指定咖啡「12杯超殺價」，如單品美式「12杯600元」一口氣省下360元；單品拿鐵「12杯660元」等於省下420元。

★全家

12月10日～12月12日，全家APP隨買跨店取：

單品美式 (中杯，冷/熱不限)，12杯600元。
（每杯原價80元，特價50元，每組省下360元。）

單品拿鐵 (中杯，冷/熱不限)，12杯，660元。
（每杯原價90元，特價55元，每組省下420元。）

Let’s Café 大杯卡布奇諾，12杯500 元。
（每杯原價60元，特價42元，每組省下220元。）

▲▼全家雙12咖啡優惠。超商優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家雙12咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家雙12咖啡優惠。超商優惠。（圖／業者提供）

另外，全家也將於12月11日至15日限時5天，推出會員限定優惠，像是Let’s Café特濃美式、搖搖茶吧指定飲品「第二杯只要10元」。

▼全家會員優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-ELEVEN也在先前公布「1212購物節」咖啡優惠，即日起至12月14日在「OPENPOINT行動隨時取」開賣，可分批兌換至2025年3月31日。

大杯美式，46杯1212元，省858元。
大杯拿鐵，32杯1212元，省548元。
厚乳拿鐵，28杯1212元，省608元。
黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶，任選30杯1212元，省588元。
經典純奶茶/純奶青，任選38杯1212元，省638元。
中杯精品拿鐵/美式，任選20杯1212元，最多省588元。

▼7-11「雙12優惠」咖啡下殺組合價1212元。（圖／業者提供）

▲▼7-11「雙12優惠」咖啡下殺組合價1212元。（圖／業者提供）

★OKmart咖啡優惠

OKmart全台門市在雙12當天，推出OKCAFE現煮咖啡指定品項「買2送2」，包括「大杯莊園美式／拿鐵」，「大杯極淬莊園美式／拿鐵，不限冰熱，同品項買2送2。

OKmall雲端商城在12月12日當天，同步推出「買10送10」活動，額外加碼贈送1212點（限量1萬組），線上寄杯隨買隨取，隨時分享。

▼OKmart 雙12當天咖啡「買2送2」。

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