全聯買3便當「不能一次結帳」...他不解！網揭原因：怕被人全打包

▲全聯推出60元的平價幸福餐盒，主打超高CP值便當路線，廣受民眾喜愛。（示意圖／youtube＠PX Channel）

圖文／CTWANT

有民眾到全聯買了3個便當，結帳時被店員要求要分開結帳，令他十分不解。就有其他發生過同樣狀況的網友出面解惑，提出可能是全聯怕便當被搶完，因此有限購的規定。不過也有網友表示，各分店規定不同，自己當初是可以全部一起結帳的。

全聯推出的限量便當，價錢相比市面上許多便當店還便宜，以2024年8月推出的「美味堂福利餐盒」為例，1分「黃金無骨厚厚雞排」或「十三香雞胸」便當皆只要60元，價格實惠，品質又有保證，自推出以來受到不少民眾喜愛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，一名網友近日和朋友到全聯買了3個便當，結帳時卻被收銀員告知，3個便當要分開結帳，分3次給他錢，當下收銀員解釋說是公司規定，此一情況令網友十分疑惑。

該名網友9日將此事發在《PTT》論壇，詢問道「全聯買便當有這種規定？」對此有網友認為各分店規定不同，表示「週末在板橋某店1次結帳5個啊」、「9月買3個也是1次結」。

不過有網友留言表示，自己也遇過同樣狀況，指出這可能是全聯怕便當被人全部打包的防禦措施；也有人表示「我這邊的分店1人限購兩個便當」、「好像要看哪種便當，我之前買60元的那個，也是被說1次限購2個，買別種沒被講過」。