彩虹眷村爺爺疑遇「粉紅收屍隊」　親筆指控紙條曝光

圖、文／CTWANT

台中知名景點彩虹眷村因榮民住戶黃永阜在原本準備拆除的老屋上作畫，其創作生動活潑意外爆紅，創下一年百萬餘人的到訪人潮。孰料2022年時，彩虹爺爺背後團隊「彩虹文創」遭台中市府文化局無預警解約，團隊無奈之下依合約將眷村牆面進行復原，卻反遭文化局怒告毀損、要求賠償150萬餘元，如今民事、刑事一審台中地院均判文化局敗訴。彩虹文創團隊也出面痛批文化局當時不顧黃永阜年事已高，放任其陸籍妻子將他當成人形立牌賣畫收錢。

▲黃永阜的廖姓陸籍配偶曾被目擊，不顧黃永阜已百歲高齡仍當成人形立牌，每天推出來賣畫、拍照收費。（圖／CTWANT提供，下同）

回顧彩虹村成立過程，彩虹文創有限股份公司執行長魏丕仁與榮民伯伯黃永阜結識後，意外發現他的創作天賦，儘管其一生皆未受過任何美術教育，但其筆下的繪畫靈活生動充滿童趣，遂斥資百萬買斷黃永阜從前與未來的所有繪畫創作。而彩虹村以前僅有一面牆、一條巷弄為黃永阜所繪，後續卻被台中市府文化局的泥作補強工程覆蓋，此時的黃永阜因年事已高，無法再爬上爬下進行牆面繪畫創作，轉而由魏丕仁帶領的團隊，以黃永阜的繪畫為基礎進行1：1投射，再添加繽紛色彩，從而形成如今的彩虹眷村。

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▲黃永阜曾在紙條上寫下，其廖姓陸籍配偶「不見人（有男友玩樂）」等字樣。

然而2023年時，彩虹文創團隊無預警遭台中市府文化局單方面拒絕續約，在復原房屋過程中，還被文化局控告潑漆損害，將團隊14人以毀損罪現行犯全部扭送警局，直到2年後才被台中地院判處無罪。而此時卻有媒體接獲消息指出，當時已高齡99歲的黃永阜在得知魏丕仁等將畫作覆蓋後，寫下，「畜生、不得好死」等強烈字眼；黃永阜的妻子也向媒體投訴，魏丕仁變卦不給爺爺生活費。

魏丕仁對此也出面澄清強調，他照顧黃永阜至少10年，期間黃永阜的醫療、看護費與生活用品費用，全數均由團隊所支出，平時看病也都是團隊載送，黃永阜也曾寫下多張紙條，感謝其和團隊的付出。然而這一切卻都在2011年時突然變卦。

黃永阜在一次入院後與其陸籍廖姓妻子結識，當時廖女為黃永阜臨床的照服員，從而與黃永阜結識，而廖女當時隻身嫁來台灣，已有過婚姻，雙方卻突然在2011年時「登記成婚」，從此廖女變成黃永阜名義上的配偶，但2人儘管已有夫妻之名卻根本無夫妻之實，甚至不住在同一間屋簷下。

魏丕仁表示，當時獲知黃永阜突然結婚的消息很錯愕，但也不好說些什麼，只是明眼人都看的出來，廖女疑似就是俗稱的「粉紅收屍隊」，其前任丈夫疑似也是年事已高的榮民，且2人結婚後廖女對黃永阜根本不聞不問，黃永阜的一切生活起居仍是由團隊負責照護接送。

▲據了解，黃永阜與其廖姓陸籍配偶結縭十餘載，卻從未同床或住在同一屋簷下，魏丕仁曾控訴廖女涉嫌妨害爺爺人身自由，雙方一度吵到報警。

魏丕仁也拿出黃永阜親手所寫的紙條表示，廖女當時已和黃永阜結婚，但卻都看不到人影，黃永阜只好無奈在紙上寫下，「秀，不見人（有男友玩樂）。」等字樣，並以各種名義如女兒需要錢等，從黃永阜身上拿錢，甚至還曾表明，「就是要等10年拿半俸」（榮民配偶須成婚10年以上且未再婚者，才能在配偶過世後領取半俸）。

但更誇張的還在後頭，魏丕仁當時正與台中市府文化局因續約問題而焦頭爛額時，卻突然被廖女上媒體控訴，指其拒絕給付黃永阜15%的利潤和生活費，害夫妻2人被迫遷出彩虹村，只能擠在鐵皮屋內，魏丕仁也因此再無法與黃永阜聯繫。

知情人士透露，黃永阜當時已百歲高齡，卻每天被廖女推著輪椅前往彩虹村賣畫，大幅200、小幅100、拍照50，廖女自己本人則躲在陰涼處乘涼，若當天收入不甚理想，廖女還會謾罵黃永阜，指責其上班不力不給他飯吃；據悉，黃永阜2024年年初過世後，連喪葬費用都是靠喪葬補助才順利圓滿，讓人不勝唏噓。

對此，台中市府文化局至本刊截稿前仍未加以回應。

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