退休建築師摔死罕病妻　律師曝「長照常有1念頭」：別事後公審

記者黃翊婷／綜合報導

新北市新莊區73歲林姓退休建築師，因為不堪長期照顧罹患罕病水腦症的68歲邱姓妻子，9日上午8時許將妻子抱起從14樓住家的窗戶拋下，導致妻子當場死亡。律師呂秋遠表示，對於照顧「維持現狀就是萬幸，只會更糟不會更好」的人來說，「不是他死，就是我死」這樣的念頭，可能經常出現在腦海裡，若發現身邊人有類似的狀況，請通報社會局，而不是上網通報網友或事後公審對方。

▲林男將妻子拋下樓之後，自行前往派出所自首。（圖／記者陳以昇翻攝）

林男與邱女結婚將近40年，2年前邱女罹患罕見疾病生活無法自理；今年8月林男發現自己體力不堪負荷，想申請政府提供的長照服務，但妻子堅持要他照顧，雙方因此發生爭執，僵持將近5個月之後，他情緒崩潰，竟在9日上午8時許將妻子抱起從14樓住家的窗戶拋下，導致妻子當場死亡。新北地檢署9日下午複訊之後，依涉犯殺人罪向法院聲請羈押，法院審理後裁准羈押林男，不禁見。

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律師呂秋遠9日在臉書發文分享對這起案件的看法，他表示，林男因為無法撐下去做出這樣的決定，網路上有不少人譴責、公審林男，雖然林男確實應該為自己的行為承擔罪責，「可是對於照顧『維持現狀就是萬幸，只會更糟不會更好』的人來說，『不是他死，就是我死』這樣的念頭，經常出現在腦海裡，你知道嗎？」

呂秋遠列出10點與長照相關的觀點，希望大家若發現身邊有人遇到類似狀況，請記得先通報社會局，而不是上網通報網友或事後公審對方，「我們希望悲劇，可以盡量減少，可以不要再發生。」

1、照顧者請優先照顧自己，有多少能力做多少事，不要把責任一肩挑起，也沒必要有求必應。

2、要懂得求救，不要擔心造成別人困擾，如果照顧者自己垮了，才會讓別人困擾。若求救以後仍然沒人願意分攤工作，可以請社會局介入。

3、沒人願意幫忙時，請到法院提出訴訟，這是一件必要的事。可以先聲請監護宣告，讓自己成為被照顧者的法定代理人，再跟其他人請求履行扶養義務，這樣做也可以讓相關帳目更清楚。

4、對於旁觀者而言，請不要在旁邊比手畫腳，嫌這個不好嫌那個不對，出錢的不代表就是老大，照顧者才是。有本事自己來，出錢只是最基本的而已，因為照顧者的人生在這裡暫停，但是你的人生仍然繼續在走。

5、不要懷疑照顧者貪財，就算他把長者的錢或房子「騙走」，問題也在於你不去照顧、不去探視，然後懷疑照顧者居心不良，這是很不應該的事情。

6、如果不能親自照顧，請多給照顧者支持，不論是錢或是時間。聽照顧者抱怨也是應該的，靜靜的聆聽對於他而言，就已經是一種很大的安慰。若真的要說話，請記得溫柔一點，因為除非是實際的援助，否則給任何建議其實都是「何不食肉糜」。

7、如果是路人，當發現鄰居或陌生人被霸凌，可以記錄下來，但是不要急著拍照、攝影上網。你拍到的只是他們人生的百分之零點幾，卻可能毀了他們一生。

8、不要自掃門前雪，或許他需要幫助，但不好意思開口，我們可以主動詢問對方是否需要協助。如果被拒絕，可以聯絡社會局協助處理。

9、有意捐錢請透過社會局，他們會監督善款，而且用在需要的地方。不要任意捐款或物資，有時候只會造成別人的困擾。

10、社會安全網是大家都應該幫忙的事，請支持長照系統的設計，人人都會變老，該繳的錢、該做的事，大家一起來努力。