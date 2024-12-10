退休建築師摔死罕病妻　律師曝「長照常有1念頭」：別事後公審

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

退休建築師摔死罕病妻　呂秋遠曝「長照常有1念頭」：別事後公審

記者黃翊婷／綜合報導

新北市新莊區73歲林姓退休建築師，因為不堪長期照顧罹患罕病水腦症的68歲邱姓妻子，9日上午8時許將妻子抱起從14樓住家的窗戶拋下，導致妻子當場死亡。律師呂秋遠表示，對於照顧「維持現狀就是萬幸，只會更糟不會更好」的人來說，「不是他死，就是我死」這樣的念頭，可能經常出現在腦海裡，若發現身邊人有類似的狀況，請通報社會局，而不是上網通報網友或事後公審對方。

▲▼林男將病妻殺害後自行到派出所自首，警方依殺人罪將林男移送新北地檢署偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲林男將妻子拋下樓之後，自行前往派出所自首。（圖／記者陳以昇翻攝）

林男與邱女結婚將近40年，2年前邱女罹患罕見疾病生活無法自理；今年8月林男發現自己體力不堪負荷，想申請政府提供的長照服務，但妻子堅持要他照顧，雙方因此發生爭執，僵持將近5個月之後，他情緒崩潰，竟在9日上午8時許將妻子抱起從14樓住家的窗戶拋下，導致妻子當場死亡。新北地檢署9日下午複訊之後，依涉犯殺人罪向法院聲請羈押，法院審理後裁准羈押林男，不禁見。

[廣告]請繼續往下閱讀...

律師呂秋遠9日在臉書發文分享對這起案件的看法，他表示，林男因為無法撐下去做出這樣的決定，網路上有不少人譴責、公審林男，雖然林男確實應該為自己的行為承擔罪責，「可是對於照顧『維持現狀就是萬幸，只會更糟不會更好』的人來說，『不是他死，就是我死』這樣的念頭，經常出現在腦海裡，你知道嗎？」

呂秋遠列出10點與長照相關的觀點，希望大家若發現身邊有人遇到類似狀況，請記得先通報社會局，而不是上網通報網友或事後公審對方，「我們希望悲劇，可以盡量減少，可以不要再發生。」

1、照顧者請優先照顧自己，有多少能力做多少事，不要把責任一肩挑起，也沒必要有求必應。

2、要懂得求救，不要擔心造成別人困擾，如果照顧者自己垮了，才會讓別人困擾。若求救以後仍然沒人願意分攤工作，可以請社會局介入。

3、沒人願意幫忙時，請到法院提出訴訟，這是一件必要的事。可以先聲請監護宣告，讓自己成為被照顧者的法定代理人，再跟其他人請求履行扶養義務，這樣做也可以讓相關帳目更清楚。

4、對於旁觀者而言，請不要在旁邊比手畫腳，嫌這個不好嫌那個不對，出錢的不代表就是老大，照顧者才是。有本事自己來，出錢只是最基本的而已，因為照顧者的人生在這裡暫停，但是你的人生仍然繼續在走。

5、不要懷疑照顧者貪財，就算他把長者的錢或房子「騙走」，問題也在於你不去照顧、不去探視，然後懷疑照顧者居心不良，這是很不應該的事情。

6、如果不能親自照顧，請多給照顧者支持，不論是錢或是時間。聽照顧者抱怨也是應該的，靜靜的聆聽對於他而言，就已經是一種很大的安慰。若真的要說話，請記得溫柔一點，因為除非是實際的援助，否則給任何建議其實都是「何不食肉糜」。

7、如果是路人，當發現鄰居或陌生人被霸凌，可以記錄下來，但是不要急著拍照、攝影上網。你拍到的只是他們人生的百分之零點幾，卻可能毀了他們一生。

8、不要自掃門前雪，或許他需要幫助，但不好意思開口，我們可以主動詢問對方是否需要協助。如果被拒絕，可以聯絡社會局協助處理。

9、有意捐錢請透過社會局，他們會監督善款，而且用在需要的地方。不要任意捐款或物資，有時候只會造成別人的困擾。

10、社會安全網是大家都應該幫忙的事，請支持長照系統的設計，人人都會變老，該繳的錢、該做的事，大家一起來努力。

今天新莊發生了一件悲劇，一位73歲的長者殺害了配偶，他自述，他沒辦法撐下去，才會做出這麼殘忍的事情。網路上不少人辱罵、譴責、公審這個先生。當然，他應該為他的行為承擔罪責，可是對於照顧「維持現狀就是萬幸，只會更糟不會更好」的人來說，「不是他死...

呂秋遠發佈於 2024年12月9日 星期一
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
周杰倫大巨蛋後台向她貼貼！　昆凌曬「老婆視角」放閃
菜單上「1字」正確發音　一票喊：我都唸錯了
父親意外去世！大婚之日「1奇景」驚呆眾人　陸新娘爆哭：爸爸來
明晚變天！　恐首波強烈冷氣團時間曝
小優、鮪魚友誼翻船！感情好到買同一建案當鄰居…因1事互退追蹤
南韓「最美第一夫人」舊照被挖出！挨酸整很大　金建希認動刀1部

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多「自助碎洋蔥」重磅回歸！　1情況不排除取消

明晚變天！　恐首波強烈冷氣團時間曝

菜單上「1字」正確發音　一票喊：我都唸錯了

彩虹眷村爺爺疑遇「粉紅收屍隊」　親筆指控紙條曝光

性、愛能分開！5星座分手後「還能當砲友」

退休建築師摔死罕病妻　律師曝「長照常有1念頭」：別事後公審

女醫美亡！　前台大醫揭「關鍵人」要在場：很多都沒有

今下最大地區曝　「最強冷氣團」凍3天恐跌破10℃

民眾查麻醉醫師！學會證實「非會員」3診所竟掛麻醉科主治醫經歷

2波變天先暖後冷「更強冷氣團」跳降10°C！全台急凍一天比一天冷

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

男歌迷拋妻追周董從東京飛來　被指定唱『我不是個好東西』

恩師瓊瑤過世...古巨基唱〈好想好想〉　「台上崩潰痛哭」曝導演不給換歌！

退休建築師顧病妻身心崩潰　抱她從14樓往下丟…自首畫面曝

周杰倫DAY4／ 山下智久降臨大巨蛋同框林志玲　陳傑憲率中華隊現身！歐陽妮妮怕臨盆

《玩很大》人氣比拚周杰倫？　吳宗憲「大實話」全場爆笑

高鐵女乘客水淋小孩　母反擊礦泉水倒她頭

好市多「自助碎洋蔥」重磅回歸！　1情況不排除取消

明晚變天！　恐首波強烈冷氣團時間曝

菜單上「1字」正確發音　一票喊：我都唸錯了

彩虹眷村爺爺疑遇「粉紅收屍隊」　親筆指控紙條曝光

性、愛能分開！5星座分手後「還能當砲友」

退休建築師摔死罕病妻　律師曝「長照常有1念頭」：別事後公審

女醫美亡！　前台大醫揭「關鍵人」要在場：很多都沒有

今下最大地區曝　「最強冷氣團」凍3天恐跌破10℃

民眾查麻醉醫師！學會證實「非會員」3診所竟掛麻醉科主治醫經歷

2波變天先暖後冷「更強冷氣團」跳降10°C！全台急凍一天比一天冷

三菱宣傳《柯南》劇場版出現自家電波望遠鏡　網笑翻：準備爆炸

快訊／台南民宅清晨竄火！1樓神明廳燒毀　5大2小急奔2F逃生

周杰倫大巨蛋後台走向她貼貼！昆凌曬「老婆視角」網：看到一片白

《康熙》合體破局！蔡康永爆搭理科太太開節目　「規劃進度曝光」

「Mazda CX-60」日規推新年式！配備、懸吊升級折合新台幣68萬

教士全力爭取佐佐木朗希！教頭：我們是有力競爭者

小孟老師／12月10日星座運勢　牡羊工作卡關「今天全都通」

好市多「自助碎洋蔥」重磅回歸！　1情況不排除取消

敘利亞總理「會見反抗軍領袖」　同意移交政權

婦違規過馬路遭撞「12秒後被救護車輾斃」　司機肇逃1原因獲緩刑

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

生活熱門新聞

剛繳費5天…葉瑋庭補習班傳倒閉！29名家長討240萬元

今下最大地區曝　最強冷氣團凍3天恐跌破10℃

2波變天更強冷氣團降10°C！一天比一天冷

對周杰倫失望！鐵粉曝「演唱會2亂象」

年末發財啦！「5生肖」12月財運一路旺到年底

民眾查麻醉醫師！學會證實「非會員」

高鐵潑水事件　前美女列車長「指1點怪怪的」

山下智久個資被公布！松機貴賓室員工貼限動　營運商：道歉檢討

日本免稅店「這款泡麵狂掃30碗」！內行讚：價差超大

女副院長：事情大條了！　「FB留言」醫界瘋傳

桃乃木「寧夏夜市」打卡　粉絲直接搭訕

明晚變天！　恐首波強烈冷氣團時間曝

RAP男點《告白氣球》惹罵！妻子3點駁斥：沒有愛秀

女醫美亡！　前台大醫揭「關鍵人」要在場：很多都沒有

更多熱門

相關新聞

黃敬平批桃4區　日照服務涵蓋率僅三成

黃敬平批桃4區　日照服務涵蓋率僅三成

桃園市議員黃敬平9日在市議會社會局工作報告中，批判平鎮區、龍潭區、八德區、復興區日間長照服務資源涵蓋率僅約三成，尤其平鎮區總人口數是桃市第三，日照服務資源與人口數成反比，要求社會局應強化與業者溝通，讓日照服務的範圍涵蓋到資源不足的行政區。

新北翁拋14樓摔死妻子　法院裁定羈押

新北翁拋14樓摔死妻子　法院裁定羈押

即／夫「抱罕病妻14F丟下」！檢殺人罪聲押

即／夫「抱罕病妻14F丟下」！檢殺人罪聲押

541處失智據點全面啟動！

541處失智據點全面啟動！

罕病妻拒長照堅持要他顧！夫崩潰抱起丟下14樓亡

罕病妻拒長照堅持要他顧！夫崩潰抱起丟下14樓亡

關鍵字：

呂秋遠長照

讀者迴響

熱門新聞

剛繳費5天…葉瑋庭補習班傳倒閉！29名家長討240萬元

罕病妻拒長照堅持要他顧！夫崩潰抱起丟下14樓亡

今下最大地區曝　最強冷氣團凍3天恐跌破10℃

2波變天更強冷氣團降10°C！一天比一天冷

一片肉色！泰100男同志大開「性愛毒趴」被逮

退休建築師顧病妻崩潰　抱她從14樓往下丟再自首

蔡國強無人機煙火秀炸機！500多架墜地 遺憾稱：沒有辦法重來

三陽怒退汽車公會真實導火線曝光

陳梅慧與「百億洗錢大咖」共用雲端　刑警男友涉內鬼疑雲

獨／男持刀殺母砍子！警到場他墜4樓亡

母女遭詐成雙屍　柴鼠兄弟發聲了

南韓最美第一夫人舊照被挖出！驚人對比曝

民眾黨自爆「柯盧合」　貪污案重要破口竟被柯文哲忘記

對周杰倫失望！鐵粉曝「演唱會2亂象」

年末發財啦！「5生肖」12月財運一路旺到年底

更多

最夯影音

更多

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

男歌迷拋妻追周董從東京飛來　被指定唱『我不是個好東西』

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面