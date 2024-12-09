詐團1個月連害4命！母女雙亡、情侶赴黃泉　「1共通點」財命兩失

▲台北市內湖區內湖路一段某公寓8日驚傳「母女雙屍命案」。（圖／CTWANT資料照）

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台北市內湖區內湖路一段某公寓昨（8日）驚傳「母女雙屍命案」，一名54歲甯姓婦人帶著28歲女兒走上絕路，身後獨留26歲兒子，經檢方初步調查，母女倆輕生原因疑為遭到詐騙，不僅1200萬元全被騙光，還拿「房產二貸」，不堪龐大經濟壓力才發生憾事。事實上，1個月前才剛發生類似悲劇，一對情侶因落入「同樣詐騙手法」導致血本無歸，絕望共赴黃泉路。

據了解，該起命案發生於昨（8日）下午1時許，當時26歲的曾男返回家中後，竟驚見母親與姊姊雙雙倒臥在房間裡，嚇得他急忙向警方報案，救護人員獲報趕抵現場後，發現母女倆已明顯死亡，因此並未將2人送醫。

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警方到場勘驗，現場尋獲甯姓婦人留下的遺書，內容中提及，她因遭到投資詐騙損失慘重，甚至拿房產「貸二胎」借款170萬元，直呼對不起兒子，並希望他能好好活下去、做好財務規劃，言語中滿是對兒子的未來期許及關愛。

詐騙害命事件不只一樁，台南中西區11月5日同樣發生一起雙屍慘案，51歲陳姓男子與44歲楊姓女友因誤信投資詐騙，700多萬元全都裝進詐團口袋，欠了親友、銀行一屁股債，灰心喪志下相約尋短，情侶倆陳屍租屋處，然而這2起案件共奪走4條人命，詐團的行騙手法竟如出一轍，都是以「投資」為由，誘騙受害人一步步踏入致命陷阱，最後落得財命兩失的下場。

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