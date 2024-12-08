架空尹錫悅！韓總理、黨魁暗示共同執政　國會議長嗆：違憲

▲南韓執政黨國民力量黨魁韓東勳架空尹錫悅總統權力，被國會議長禹元植批評違憲。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

南韓執政黨國民力量黨魁韓東勳與總理韓悳洙宣布，即日起將推動讓尹錫悅有序下台的程序，並且停止他參與一切政務。然而此舉卻引起國會議長禹元植不滿，他8日召開緊急記者會表示，韓東勳與韓悳洙的共同執行國政聯合聲明涉及違憲，無視憲法與人民。他強調，總統權力並非私有物，並非總統單方面可以決定移交，應該遵守憲法與法律，透過彈劾程序中止總統權力使其下台。

根據edaily報導，國民力量黨魁韓東勳8日宣布將停止總統尹錫悅的所有政務，並與總理韓悳洙會談，討論如何讓尹錫悅有序地下台。然而國民力量不支持尹錫悅彈劾案，所屬議員拒絕投票導致彈劾案未通過，如今韓東勳卻企圖與韓悳洙架空尹錫悅權力，好讓雙方共同執政。

對此，國會議長禹元植8日緊急召開記者會，嚴厲指責兩人行為。他指出，權力並非總統的私有物，權力的移交也不是總統可以單方面決定的事項，無論是授予總統權力還是進行權力交接，都必須遵循南韓憲法與國民主權原則。

禹元植強調，憲法已明確規範當總統嚴重違反憲法或法律時，應透過彈劾程序來中止其職權並使其下台，因此彈劾是唯一能合法中止總統職務的手段，當總統無法履行職務時，憲法也規定了權力代理的程序。

▲總理韓悳洙曾致電禹元植尋求國會配合。（圖／CFP）



他批評韓東勳與韓悳洙的共同聲明稱，讓總理與執政黨魁共同行使總統權限的行為「完全違憲」，且不具任何合法性。

他更進一步表示，通過這種方式解決當前局勢無助於平息事態，甚至企圖將聯合聲明等違憲行為佯裝成正當行動，誤導民眾，這種做法極為傲慢，且對憲法與主權人民缺乏尊重。他呼籲兩人停止這個不合法的操作，避免進一步激化國家局勢。

禹元植透露，其實在發表共同聲明後，韓悳洙就曾經打電話給他，表達與國會合作的意願，並希望前往國會尋求支持。對此，禹元植回應道，「人民並未授權執政黨代表與總理共同行使執政權力，這種行為完全不妥，我無法接受。」

禹元植強調，現在應立即中止總統的職務，並召開朝野會談，共同商討如何解決現有的國家危機。