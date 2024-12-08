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大陣仗！三國F-35聯合行動　實彈軍演

▲▼ 。（圖／美國空軍全球打擊司令部）

▲美、英F-35戰機 。（圖／美國空軍全球打擊司令部）

記者黃聖庭／編譯

挪威、英國和美國空軍於3日在北極地區進行多領域「尋找、定位、追蹤與目標」（Find, Fix, Track, Target）的軍事演習，並出動多架第五代戰機參與。

▲▼ 。（圖／美國空軍全球打擊司令部）

▲美軍B-52H轟炸機在英國費爾福德皇家空軍基地（RAF Fairford）滑行跑道準備起飛 。（圖／美國空軍全球打擊司令部）

美國空軍全球打擊司令部表示，這場由挪威主導的三邊演習旨在強化北極防禦能力，提升北約內部互相協調，整合多領域空中力量實彈攻擊；參與演習的軍備有挪威F-35戰鬥機、P-8海上巡邏機；英國F-35戰鬥機、颱風戰機和RC-135偵察機；美國B-52轟炸機、KC-135空中加油機、U-2偵察機以及F-35戰鬥機。

▲▼ 。（圖／美國空軍全球打擊司令部）

▲英國KC-135加油機替美軍F-35加油。（圖／美國空軍全球打擊司令部）

其中，英國皇家空軍與挪威皇家空軍同為聯合遠征部隊（Joint Expeditionary Force）成員，該部隊由北歐十國組成，擁有一支隨時可投入任務的力量，能迅速應對國內外挑戰。其他國家還有瑞典、丹麥、芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、冰島、立陶宛及荷蘭。

軍演主要項目是盟軍協同實彈攻擊，模擬摧毀敵方陣地，挪威聯合攻擊管制員在地面透過情報、監視與偵察，精確識別之後引導炸彈打擊敵方目標。三國家的F-35飛行員通過即時數據共享，使第五代戰機在空域中包持絕對優勢，英國皇家空軍指出，協同戰鬥能力至關重要，此次演習了解彼此間作戰方式，快速共享關鍵情報並無縫接軌。

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