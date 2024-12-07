韓執政黨抵制彈劾！　在野黨「唱名108議員」激動喊話：回來投票

▲ 在野黨議員全體起立唱名108名執政黨議員。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／編譯

南韓國會7日下午對第一夫人金建希特檢法案進行表決，執政的國民力量黨議員投完票後集體離席，杯葛稍後將進行的總統尹錫悅彈劾案。在野黨議員因此全體起立，逐一唱名所有執政黨議員，要求他們回到議場投票。

탄핵 표결 앞두고 아예 나가버린 여당 의원 개새끼들 돌아오라고 의원 이름 하나하나 호명하는 거 진짜 눈물 날 거 같다 국회 앞 시위 참여 중인 시민분들도 같이 외치고 계시는데 지금 이게 맞냐고 pic.twitter.com/G5aVZpb5PY — 해 (@aboutloveknot) December 7, 2024

퇴장한 여당 의원 이름 한명씩 호명하는데 길거리에 있는 시민들 목소리랑 겹쳐질 때 소름 돋고 누군가들이 패대기친 민주주의를 그래도 우리는 지켜내고 있구나 pic.twitter.com/FALDdo6K3K — 와피 (@xxxwappxxx) December 7, 2024

ㅅㅂ이게힙합이다

불참한 의원들 전원 이름 호명중임 pic.twitter.com/1WTJgCrwBs — 나제크 (@LOTTEzecS2) December 7, 2024

綜合《韓聯社》等韓媒及國會直播畫面，國民力量黨除安哲秀以外，所有議員針對金建希特檢法案進行投票後便離開議場，抵制稍後的尹錫悅彈劾案表決，代表彈劾案恐怕難以過關。

議長禹元植譴責此舉相當於藐視國會，共同民主黨黨團領袖朴贊大接著上台帶領全體在野黨議員，一一唱名108名國民力量議員，呼籲「請回來投票」，就連在國會外抗議的示威民眾也加入齊聲高喊。

朴贊大強調，反對彈劾形同內亂罪共犯，呼籲議員貫徹民意代表職責，為了國家與國民彈劾尹錫悅。