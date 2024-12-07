快訊／15:48東部海域規模4.7地震　8縣市有感「最大震度2級」

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

生活中心／綜合報導

地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天下午3時48分台灣東部海域發生芮氏規模4.7的小區域地震，震央在花蓮縣政府東方58.4公里處，深度15.1公里，屬於極淺層地震。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為2級，出現在花蓮縣鹽寮、宜蘭縣澳花。

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根據氣象署測報資料，震度2級地區為花蓮縣、宜蘭縣，震度1級地區為南投縣、台東縣、新北市、台中市、彰化縣、嘉義縣。

資料來源：氣象署