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經典賽資格賽「由12強原班人馬打？」　他曝1原因：應換新一批球員

▲▼中華隊奪冠合照。（圖／翻攝tsaimimi0416） 

▲中華隊奪冠合照。（圖／翻攝Threads／tsaimimi0416）

記者曾筠淇／綜合報導

中華隊在12強賽中奪冠，總教練曾豪駒將繼續帶明年經典賽資格賽，並提出大名單。網紅律師林智群發文坦言，雖然很多人覺得可以由12強原班人馬打資格賽，但他的想法相反，覺得應該由新一批球員去打比較好，「好用就一直操人家，球員不是這樣使用的啦」。

林智群在臉書上發文表示，近日正在選經典賽資格賽的球員，雖然有很多人說，應該由12強的原班人馬去打，但他的想法則恰恰相反，他覺得應該讓新一批球員去打。他透露，對球員來說，11、12月是體能恢復期，12強的球員已經少了很多休息時間，如果還要在2月集訓、準備資格賽，幾乎等於沒有休息到，「增加受傷風險」。

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林智群認為，如果是10月底就已經「關機」的球員，提早一個月準備春訓，應該是可以的，而且重點是，資格賽的球員打完就結束了，接下來經典賽的成員不一定要是原本打資格賽的球員。

林智群直言，不可能同一批球員才打完12強，明年又打資格賽，然後後年又打經典賽，這樣會累垮的，「好用就一直操人家，球員不是這樣使用的啦」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「球團願不願意放人也是問題，這麼靠近職業賽程了」、「原班絕對NO，全新或新多舊少應該都不錯」、「我也支持換新的一批去打」。

事實上，中職會長蔡其昌日前接受民視新聞《新聞觀測站》時有提到，由於今年12強賽延續到11月下旬，這批奪冠功臣若要參加明年2月的經典賽資格賽，將面臨休息時間不足的問題。為了確保選手身心狀態，他計劃重新編組陣容，把目光轉向旅美球員。

蔡其昌還說，12強選手從2月春訓開始，歷經例行賽、季後賽到12強賽，11月才得以休息，若1月又要集訓，對職業選手尤其是投手的身體調節並不理想。「我們有儲備一些12強賽未曾使用的人選，而且資格賽正逢春訓期間，旅外球員參賽意願較高」，當然，最終人選仍將由總教練曾豪駒依據戰術需求決定。

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