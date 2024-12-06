看周杰倫演唱會！歌迷「當天被搶票」崩潰報警　一票人看傻

▲華語樂壇天王周杰倫時隔7年再次登台開唱，昨（5日）晚間在台北大巨蛋舉行「嘉年華」演唱會，全場歌迷嗨翻天。（圖／擷取自Instagram／jaychou）

文／CTWANT

華語樂壇天王周杰倫時隔7年再次登台開唱，昨（5日）晚間在台北大巨蛋舉行「嘉年華」演唱會，不少沒搶到票的歌迷直接趕抵現場求票，甚至有狂粉當場下跪，不僅如此，還傳出門票遭偷走的消息，演唱會之亂仍未落幕。

周杰倫昨（5日）起一連在大巨蛋舉行4場演唱會，共計15萬張門票一開賣瞬間被搶空，不少人為了一睹偶像風采，紛紛絞盡腦汁出奇招求讓票，不過就有一名男粉絲在演唱會當天遇上扒手，2張演唱會門票不翼而飛，讓他急忙報案向警方求助。

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消息曝光後，引起網友傻眼直呼，「難怪有人說搶票期限是到今天」、「今天才是搶票第一天」、「搶票不是之前就要搶了，怎麼有演唱會當天搶的」、「原來是物理搶票」、「這才是真的搶到票。」

除了門票遭竊外，還有歌迷疑似遇到詐騙，根據《TVBS新聞網》報導，有26名粉絲透過中間人購買黃牛票，怎料到了演唱會當天，卻仍拿不到實體票券，對方還聲稱可以透過QR Code、序號進場，結果根本就是騙局一場，遭詐金額高達百萬元，令人不解的是，該名售票的「中間人」也現身演唱會現場，但他堅決否認自己幫忙詐騙，最後還出動警方到場調停。

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