ET民調／過半民眾不支持Uber Eats併購foodpanda　權益受影響對象「外送員」59.2%排第二

▲根據《ETtoday 民調雲》最新調查，過半民眾不支持UberEats併購foodpanda 。（圖／達志影像）

記者陳弘修／台北報導

對於外送平台「Uber Eats」計畫併購「foodpanda 台灣外送事業」，根據《ETtoday 民調雲》最新調查結果顯示，過半民眾(50.4%)不支持Uber Eats與foodpanda合併，支持合併者比例僅為26.3%。 另外，有68.5% 的民眾認為如果合併後權益會受到影響的對象為「消費者」，排名第二的是外送員（59.2%），其次依序為合作店家（57.9%）、外送平台公司本身及員工（24.3%） 。

Uber Eats今年5月宣布以9億5千萬美元現金併購Delivery Hero旗下的foodpanda台灣外送事業，公平會11月中旬已正式受理此案申請，雖然全案尚待審核，但這半年來，不管是官方或坊間都有研討會陸續討論市場競爭、消費權益、數據壟斷等議題，也有專家呼籲政府應制定相關法規，以確保市場公平競爭，同時保障外送員、餐廳業者及消費者的權益，不同的聲音反映了各界高度關注兩個外送平台的在台併購案。

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為了解民眾對於外送平台合併案的態度與意向，《ETtoday 民調雲》於11月22日至11月26日，針對設籍台灣本島地區年滿18歲以上且過去一年內曾使用外送平台服務的民眾，進行 EDM 封閉性網路問卷調查，有效樣本數為1,369，在95%信賴水準下，抽樣誤差最大值為±2.65%。

調查結果指出，消費者過去一年內曾使用的外送平台品牌，以foodpanda使用率最高，占比73.6%，Uber Eats使用率為70.4%，位居第二，Foodomo及其他平台合計占14.2%。若依消費者目前最主要使用的外送平台來看，同樣是foodpanda使用率最高，占比52.9%，其次為Uber Eats（41.9%），Foodomo及其他平台合計占5.2%。

在付費訂閱會員服務方面，根據調查結果顯示，有42.7%消費者付費訂閱外送平台的會員服務，沒有付費訂閱者仍占相對多數，占57.3%。在付費訂閱者中，57.7%消費者付費訂閱Uber Eats會員，同樣亦有高達54.3%訂閱foodpanda會員，僅有5.7%訂閱Foodomo會員。

另外，消費者近一年使用外送服務的頻率以「每週1-2次（35.9%）」占比最高，其次依序為「每月1次（25.5%）」、「每週3-4次（20.1%）」、「1個月不到1次（13.4%）」、「1天1次（含）以上」。

透過交叉分析進一步也可發現，每月外送花費金額在3,000-3,999元（44.3%）及5,000元以上（43.7%）者，使用外送服務頻率為每週3-4次的比例相對較高；每月外送花費金額為1,000-1,999元（53.0%）／2,000-2,999元（46.4%）／4,000-4,999（44.4%）者，使用外送服務頻率為每週1-2次的比例相對較高；每月外送花費金額在999元以下（34.4%以上）者，使用外送服務頻率為每月1次的比例相對較高。

在Uber Eats與foodpanda合併議題的態度方面，調查結果顯示，有高達88.2%消費者表示聽過Uber Eats計畫併購foodpanda的消息，僅有11.8%表示沒聽過。 無論有沒有聽過合併案，針對公平會審核Uber Eats與foodpanda合併案結果，有72.2%消費者表示關心審核結果，表示不關心者比例為22.3%。

調查結果指出，有66.7%消費者認為若合併後，外送費用將會調漲，認為會降價的比例僅5.7%。在外送服務品質部分，36.2%消費者認為若合併後，服務品質會降低，認為維持不變者為43.3%，認為會提升服務品質的比例僅為僅11.9%。

談到Uber Eats與foodpanda合併後有哪些對象權益會受到影響，根據調查結果，認為最有可能受影響的對象以「消費者（68.5%）」比例為最高。另外，也有超過5成者認為「外送員（59.2%）」及「合作店家（57.9%）」的權益會受到影響，認為會影響到「外送平台公司本身及員工」的比例為24.3%。

值得注意的是， 對於是否支持Uber Eats併購foodpanda，調查結果指出，有50.4%消費者表示不支持，表示支持者比例為26.3%，回答不知道或沒意見者比例則為23.4%。

調查結果顯示，消費者不支持合併的原因，主要皆與「價格變貴」相關，其中，認為「外送費變貴（79.3%）」的比例最高，排名第二為「促銷折扣／優惠活動減少（71.2%）」，第三是「店家餐飲、商品費用變貴（61.4%）」，其次依序為「服務品質下降（43.3%）」、「合作店家數量減少／類型變少（24.9%）」、「等待訂單時間延長（22.8%）」、「外送範圍縮減（10.4%）」，回答其他者比例為7.1%。