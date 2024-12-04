北市BMW轎跑撞護欄　氣囊炸裂前擋風玻璃！女駕駛嚇傻呆坐

▲3日晚間信義區一輛BMW 4 COUPE轎跑自撞護欄。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

3日晚間10時25分，台北市信義區基隆路信義路口發生一起BMW 4 COUPE自撞護欄案件，警方表示，當時駕駛BMW的王姓女駕駛（56歲）沿基隆路往南方向行駛，接近信義路時自撞中央分隔島，警方到場發現因轎跑車輪框擦撞護欄導致車輛鎖死，出動拖吊車到場排除，女駕駛因驚嚇過度呆坐在駕駛座上，一度無法下車，經警員關懷並通知家人到場，無須送醫。

信義警方表示，因被擦撞轎跑車車左前車輪輪框擦傷導致車輛鎖死，警方協助通知拖吊車前往移置排除；另因瞬間擦撞力道導致安全氣囊爆裂造成擋風玻璃破損，所幸駕駛並未受傷。這輛BMW 4 COUPE新車價格從261萬元到388萬元不等。





駕駛王女家人知悉上情後也到現場關心，經查王女駕照狀態正常，警員檢視她並無酒氣酒容，王女精神狀態恢復後向警方表示，會向業務員確認保險有無理賠條件再決定是否報案，現暫無需警方處理，警方依車禍處理流程繪圖蒐證調查中。



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