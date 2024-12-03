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大陸 大陸焦點 特派現場

遺體倒地小便失禁！陸19歲重機女網紅車禍亡　友慟：再一週就生日

▲▼19歲女網紅DJ萬小橘車禍過世。（圖／翻攝微博）

▲19歲女網紅DJ萬小橘車禍過世。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

大陸海南三亞2日發生死亡車禍，19歲女網紅「DJ萬小橘」在騎行的過程中發生意外，連人帶車摔倒在地，旁邊還停了一輛垃圾車。等到救護人員趕到時，DJ萬小橘已經沒有意識，還出現小便失禁等情況，經過送醫搶救仍不治身亡，至於詳細案發原因，仍待當地警方釐清。

綜合陸媒報導，DJ萬小橘在車圈相當知名，19歲的年紀加上亮麗的外表，讓她受到許多關注。不過她熱愛騎車，因此時常超速飆車，被交通警察扣分。

▲▼19歲女網紅DJ萬小橘車禍過世。（圖／翻攝微博）

▲▼19歲女網紅DJ萬小橘車禍過世。（圖／翻攝微博）

▲▼19歲女網紅DJ萬小橘車禍過世。（圖／翻攝微博）

DJ萬小橘2日在海南三亞騎車時，因不明原因發生車禍意外，導致連人帶車摔倒在地。救護人員趕到時，DJ萬小橘已經沒有意識，且出現小便失禁等情況，於是緊急上前搶救。

遺憾的是，經過送醫以後，DJ萬小橘仍舊不治身亡。她的親屬接獲消息，已經趕往三亞處理後事。

▼19歲女網紅DJ萬小橘車禍過世。（圖／翻攝微博）

▲▼19歲女網紅DJ萬小橘車禍過世。（圖／翻攝微博）

DJ萬小橘的朋友表示，他已經認識小橘5年，再過一個禮拜，小橘就要迎接20歲的生日，沒想到突然發生意外，令他相當難過。

對此，當地交通警察回應，目前案件仍在處理當中，具體情況仍在釐清。

 
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