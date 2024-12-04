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台大醫院啟用NVIDIA新一代超級電腦！AI重現患者身體手術更精準

▲▼台大醫院啟用DGX H200加速創新智慧醫療發展應用。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大醫院外科部利用虛擬實境 （VR） 技術開發手術模擬平台OpVerse。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台大醫院今日啟用2台NVIDIA新一代DGX H200超級電腦，成為台灣擁有最尖端AI運算能力的醫療機構！透過運用生成式AI與沉浸式XR技術，提升各項醫療服務品質與效率。台大外科部主任陳晉興現場示範虛擬實境 （VR） 技術，元宇宙精準重現病患身體，讓肺癌等手術可以更精準訓練與執行。

台大醫院今日舉辦「啟用DGX H200加速創新智慧醫療發展應用」記者會，院長吳明賢致詞表示，發展智慧醫療，AI的角色極為重要，常常開玩笑說「台灣是AI的天選之島」，不僅是國名TAIWAN藏有AI，近兩任總統名字拼音裡都有AI，更重要的是，台灣具備發展AI的四大要素。

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吳明賢指出，首要就是「充足人才」，國內有最好的醫師與工程師；其次是「資料與數據」，台灣過去20~30年來累積的醫療資料數位化，包含影像、電子病歷與重要病理報告等；第三則是「超級電腦的算力」，最後是相關「法規」配合。台大智慧醫療中心過去做了相當多的開發，不管是傳統AI，或者是生成式人工智慧，應都已經用到各個科部。

▲▼台大醫院啟用DGX H200加速創新智慧醫療發展應用。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大醫院啟用超級電腦DGX H200，台大醫院院長吳明賢（左二）與NVIDIA全球副總裁暨台灣總經理邱麗孟（右二）出席儀式。（圖／記者洪巧藍攝）

陳晉興帶領外科部利用虛擬實境 （VR） 技術開發手術模擬平台OpVerse。這一突破性的平台融合了高度精確的影像重組及虛擬實境技術，為外科醫師提供一個近乎真實的模擬環境，使複雜且高風險的手術可以借助智慧醫療進行精準的模擬與執行，不僅提升手術安全，也增強了病人及家屬對病情的理解。

此外，智慧醫療中心運用自行研發的大型語言模型，與病歷資訊管理室、健康管理中心、遠距照護中心、護理部、資訊室及病理部等單位合作，推出多項創新應用，包括 ICD-10 疾病自動編碼系統、健康檢查報告自動生成、遠距照護對話文字自動生成、急救語音紀錄自動生成報告，以及病理報告重點擷取等功能。

疾病編碼在申報健保、教學研究上極為重要，台大病例資訊管理室主任莊秋華分享，醫學中心就醫個案病況較為困難與複雜，傳統疾病分類師人力編碼可能要耗時1到2小時，透過AI系統去跑只要1～2秒就可以完成，有助於減少人力負擔、順利取得合理給付，也可以幫助提供診斷參考。

▲▼台大醫院啟用DGX H200加速創新智慧醫療發展應用。（圖／記者洪巧藍攝）

▲陳晉興說明虛擬實境可以重現患者身體，骨骼與各項器官組織分佈，幫助手術更精準。（圖／記者洪巧藍攝）

吳明賢表示，自己參與總統府「健康台灣推動委員會」時有分享這項疾病編碼系統，有其他醫學中心認為台大醫院應該分享給全國使用，也正有這樣的規劃。此外，在護理人力方面也有幫助，透過AI系統將護理師語音直接轉成護理紀錄，就可以節省相關報告製作時間。

台大醫院醫務秘書陳信希表示，院內於2020年已導入兩台DGXA100，成功應用生成式AI和XR技術，在教學、研究及臨床服務方面取得卓越成果。隨著DGX H200的啟用，算力更進一步提升，相關開發、訓練的速度會加快。

院內計劃推動多模態大型語言模型的創新專案，也將加強與國內外學術及醫療機構的合作，共同推動台灣智慧醫療創新研究的發展，並持續投入於人工智慧及先進技術的應用，為全體病人提供最先進、最優質的醫療服務。

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