徐巧芯大姑丈夫又出事！持刀大鬧行銷公司　涉妨害自由被起訴

▲徐巧芯大姑的丈夫杜秉澄因涉嫌恐嚇遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

國民黨籍立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄，涉嫌詐欺案遭起訴在法院審理中，劉向婕過去與「鹿小姐」鹿心雨合夥公司經營糾紛也被搬上檯面，鹿女提告指控，杜秉澄涉嫌在去年11月間，接連2天到公司大鬧，涉嫌恐嚇、誹謗，台北地檢署調查後認定杜秉澄持刀揮舞已造成他人感受聲明威脅，3日依妨害自由罪起訴杜秉澄。

劉向婕與丈夫杜秉澄涉嫌從2023年3月起，以買賣虛擬貨幣名義，幫詐騙集團洗錢2753萬元，劉向婕與杜秉澄被起訴後，至今遭法院羈押禁見中，在事件爆發時，外界放大檢視徐巧芯與大姑夫妻的關係，質疑徐巧芯在2024年委託大姑劉向婕公司辦選舉活動，雙方有金流往來。

徐巧芯曾為此在臉書公開表示，辦活動的公關公司，是大姑與鹿小姐共同合夥開設，該公司與詐騙完全無關。被指涉的關鍵人鹿心雨也發聲明指出，「本人2023年11月7日及8日對劉向婕小姐之先生杜秉澄之不法行為進行兩次報案，其中11月8日受到徐巧芯委員之建議與協助，方能順利於警局報案。」

案經台北市警信義分局移送北檢偵辦後，檢察官認為杜秉澄曾在公關公司持刀威嚇，足以使在場者感受生命財產受到威脅，因此依妨害自由罪嫌將杜秉澄起訴，至於被控妨害名譽部分則以罪嫌不足等理由，處分不起訴。