轟桃園車禍多肇因道路「偏心」　 網戰翻打臉駕駛不遵守標線

記者楊熾興／桃園報導

34歲陳姓男子騎機車欲變換車道至左轉車道時，與42歲邱姓男子駕駛小客車，欲變換車道至左轉車道發生碰撞，造成陳男身體多處擦傷，雙方酒測值均為零，本案詳細肇事原因尚待釐清；但有民眾貼文指桃園出現大量的偏心左轉道，讓很多人都不適應才會發生車禍，不過多數網友卻反指，駕駛不看標線開車，搞得好像道路偏心有錯。

▲機車與汽車因變換車道至左轉車道發生踫撞。（圖／八德警分局提供）

▲騎士幸僅擦挫傷，但道路設計偏心與否，引網友熱議。（圖／八德警分局提供）

警方調查，1日下午13時20分，在桃園市八德區豐田路，陳姓男子駕駛機車欲變換車道至左轉車道，與邱姓男子駕駛駕駛小客車，欲變換車道至左轉車道發生碰撞，造成陳男身體多處擦傷，雙方酒測值均為零，本案詳細肇事原因尚待釐清，警方呼籲汽機車駕駛人，行駛車輛應注意行車動態，保持安全距離，以共同維護道路交通安全。

有民眾在臉書社團貼文，桃園八德又出車禍了，指最近桃園出現大量的偏心左轉道，讓很多人都不適應才會發生車禍，並提出1.台灣機車多，不能用外國的規劃直接套用台灣。反對偏心設計，直線道路才符合行車直覺。2.國外的月亮比較圓，應該學國外，機車當汽車在騎。大家支持哪個論點？

多數網友卻不贊成，認為「駕駛不看標線開車，搞得好像道路偏心有錯。」、「偏心超讚啊，路口不用在那邊擠」、「肇事率高就是代表大家不看標線不跟標線走」、「國外的月亮比較圓的用詞就已偏頗了，還裝什麼中立？」、「有問題的是不看標線不看路，愛鬼切的駕駛人。」