「霸凌咆哮帝」是他！下封口令抓爆料內鬼　外交部回應了

▲外交部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）



文／中央社

立委徐巧芯今天表示，歐洲司被稱「咆哮帝」的某長官是歐洲司長黃鈞耀，另有媒體報導，「咆哮帝」駐美期間朝同事摔文件。外交部今天表示，迄今尚未收到相關申訴，將依規定主動組成以外聘委員為主的調查小組，絕不會護短。

國民黨立委徐巧芯11月28日在外交及國防委員會質詢時表示，歐洲司有一名長官被投訴，在內部經常「立意良善」大聲溝通，被稱為「歐洲司咆哮帝」，晚間11時還傳訊息交辦任務；外交部長林佳龍當時表示，此案已立案調查。

徐巧芯今天證實，這名長官正是歐洲司長黃鈞耀，並指黃鈞耀在駐外期間就開始霸凌員工，升官後更是變本加厲。另有媒體報導，這名「咆哮帝」先前派駐美國時，就會對同事摔文件和辱罵。

對此，外交部回應中央社提問指出，徐巧芯接獲檢舉及媒體接到爆料，指稱外交部歐洲司長及其先前駐外期間疑似職場霸凌，與日前林佳龍在立法院外委會備詢時答覆已在調查中的事件，並不相同。

外交部說明，對於徐巧芯及媒體新揭露的內容，迄今雖未收到相關申訴，外交部仍會依外交部職場霸凌防治與申訴處理要點規定，主動組成以外聘委員為主的調查小組進行調查，倘查證屬實，將進行必要處置，絕不會護短。