浮誇系鋼琴網紅江老師性感現身　荒謬把19公分卵巢瘤當便祕

記者李芸樺、實習記者王萱茹／台北報導

在網路上用浮誇方式推廣鋼琴和古典音樂、創造出強大聲量的YTR「我是江老師」，來《豈有此呂》聒噪了！前陣子才經歷卵巢腫瘤開刀的她，一席小洋裝神清氣爽性感現身，本人看起來比頻道上還年輕。

江老師連珠炮對談曾是補習班老師也是家長的主持人呂捷，「不要輕易相信你的小孩有音樂天分」、「學習哪有可能很快樂」、「你是不是覺得看到女版的自己」爆笑不斷。期間當她脫口「像我現在跟你在一起」呂捷也幹話出招：「好久沒被告白，上次是在包廂！」

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▲ 鋼琴網紅我是江老師。（圖／《豈有此呂》）

江老師個性從小就是樂觀又正向，就連罹患邊緣性卵巢癌，手術前她都自以為是良性，還想出國工作，被老公攔下來，就怕腫瘤破了！她說，她發現肚子一直凸凸的，但沒有痛感當成宿便，驚覺要檢查時已經長到19公分大，而她術後拍影片分享，就是要提醒觀眾一定要隨時觀察自己的身體變化。

▲ 江老師在節目上和主持人呂捷玩得很開心。（圖／《豈有此呂》）

儘管江老師的浮誇風格和沒出國留學的資歷常被批評，但她中仍肯提到學習音樂不一定要把它當職業，而努力還是比天分更重要，能培養毅力和耐心去面對社會和未來。

除了透過有趣輕鬆的方式以網路曝光方式推廣古典音樂之外，鋼琴家江老師（江宇婷）將於國家音樂廳聯袂台北愛樂少年樂團，演繹蓋希文經典《藍色狂想曲》，現正售票中。

演出資訊｜

2025/01/02 19:30

台北國家音樂廳

售票資訊：https://lihi.cc/YXeYk

▲ 江老師是非典型鋼琴家。（圖／《豈有此呂》）

更多非典型鋼琴家的反骨人生和教學理念，以及江老師還有醉後彈琴表演出槌的荒唐史！請鎖定12月3日下午1:10的《豈有此呂》，她會讓你知道，你越叫她不要走左邊她偏要走！