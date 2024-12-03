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肯德基「超殺雙12」限時開跑！有雞塊買1送1、99元激省餐

▲▼肯德基雙12優惠 。（圖／業者提供）

▲肯德基祭出雙12限定優惠 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「肯德基」祭出「雙12限定優惠」，不僅有人氣雞塊、冰淇淋蛋撻通通買1送1，還有一系列超值套餐組合下殺54折起，即日起限時2周開跑。

▲▼肯德基雙12優惠 。（圖／業者提供）

▲雙12優惠一次看。

肯德基「雙12」重磅回歸，一口氣網羅多款超值優惠現省1600元，首推「3大夯品買1送1」，優惠品項有「4塊上校雞塊」、「香酥脆薯（小） 」及「冰心蛋撻風味冰淇淋」；加碼買2盒原味蛋撻禮盒就送8塊上校雞塊，狂殺54折優惠肯定要收。

除外還有單人、雙人超值優惠組合餐，包括「咔啦脆雞x1+原味蛋撻x1+百事可樂x1特價99元」、「咔啦雞腿堡x1+原味蛋撻x2+無糖茉莉綠茶x1特價109元」、「咔啦雞腿堡x1+原味蛋撻x1+無糖茉莉綠茶x1特價111元」、「咔啦脆雞x5+4塊上校雞塊+原味蛋撻x2+冰檸檬紅茶x2特價299元」。

預定快取、外送則可享「鱈魚圈圈買1送1」、「雙色轉轉QQ球買1送1」；PK雙饗卡APP還有「8塊上校雞塊買1送1」，即日起至12月16日限時14天開吃。

▲▼漢堡王最新優惠券。（圖／業者提供）

▲漢堡王最新優惠券一次看。※點圖放大

另，漢堡王至12月31日前則祭出最新「歲末犒賞優惠券」，一共有6大系列好康，其中，「6大夯品加1元多1件」品項有4塊雞塊、小份辣薯球、小份洋蔥圈、小份薯條、中杯飲料、小杯玉米湯及大杯玉米湯，皆可享加1元多吃1件。

加碼超殺銅板優惠「1+1$69」，有田園烤牛堡、雙起士牛肉堡、單犇牛肉堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、5塊雞塊、勁濃起士薯任選1品項，搭配小杯玉米濃湯、小薯、小杯飲料、蘋果派擇1，一共28種組合通通只要69元。

還有4款2堡超值組149元起、4款銅板點心組最低69元起、8款單人滿足餐99元起，以及6款雙人激省餐199元起。提醒航站一、航站二、兒童樂園、竹科台積P1、南科台積、台中美光等門市不適用。

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