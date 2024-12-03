▲ 頂新和德文教基金會攜手地方公益，翻轉高關懷青少年人生。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

一杯咖啡、一份甜點，背後不僅是技術的展現，更是一個少年對未來的重拾希望。頂新和德文教基金會多年來以實際行動支持公益，讓這些高關懷青少年透過技能改變人生，邁向更美好的未來。

▲▼ 頂新和德文教基金會與高雄市社福慈善總會合作，為青少年提供技能培訓，幫助他們重新找回自信與價值 。（圖／記者鄭遠龍攝）

高雄市的「239咖啡」飄出的陣陣香氣，不僅吸引了咖啡愛好者，更為許多高關懷青少年帶來新的人生方向。在這裡，頂新和德文教基金會與高雄市社福慈善總會合作，為青少年提供技能培訓，幫助他們重新找回自信與價值。學員們透過學習拉花技術，熟練地將奶泡畫成優雅的天鵝圖樣。

雖然看似簡單，但這項技術需要反覆練習才能熟能生巧。記者實際體驗後感慨地說：「這不僅是一項技能，更是對自我價值的肯定。」技能的培訓讓來自弱勢家庭的青少年，能在未來的職場上具備一技之長，擺脫生活的困境。

▲▼ 青少年透過技能培訓課程，雖然看似簡單，但這項技術需要反覆練習才能熟能生巧。（圖／記者鄭遠龍攝）

239咖啡還推動「愛心待用餐券」計畫，讓學員們製作的咖啡與餐點能幫助其他弱勢群體。高雄市社福慈善總會社工師顏攸甄指出：「這些青少年從手心向上變成向下助人的人，真正體現了翻轉人生的意義。」這項計畫不僅傳遞善意，也讓學員們在助人的過程中，體會到自身價值的提升。

▲▼ 2023年頂新和德文教基金會魏應充創辦人就曾親自到高雄市社福慈善總會，黃冠勳（右）與社工師顏攸甄（左）分享「愛心待用餐券」計畫幫助其他弱勢群體。（圖／記者鄭遠龍攝）

高雄市社福慈善總會執行長黃冠勳也感謝頂新和德文教基金會的長期支持：「基金會不只是單純的金錢贊助，還會深入了解我們的需求，提供一整年的關懷與協助。這樣的支持，讓我們的學員不僅獲得技能，還能穩步向前，找到屬於自己的未來。」

▲▼ 屏東縣青少年夢想聯盟同樣是頂新和德文教基金會支持的對象，透過學習烘焙技術讓這群高關懷青少年找到人生方向。（圖／記者鄭遠龍攝）

屏東縣青少年夢想聯盟同樣是基金會支持的對象。這裡的高關懷青少年學習烘焙技術，從鳳凰酥麵皮包餡到烘焙成型出爐，每一道工序都承載著成長與希望。曾經受協會幫助的烘焙師陳奕霖，如今成為帶領學員的導師，他說：「我曾經也是這樣走過來，現在希望用我的故事影響他們。」他不僅教導學員烘焙技術，也陪伴他們在擺攤中學習與人互動，幫助他們逐步融入社會生活。

▲▼ 鳳凰酥麵皮包餡到烘焙成型出爐，每一道工序都承載著成長與希望。曾經受協會幫助的烘焙師陳奕霖（左），如今成為帶領學員的導師。（圖／記者鄭遠龍攝）

屏東縣青少年夢想聯盟行銷總監余佳銓表示，屏東地區的資源相對匱乏，但在頂新和德文教基金會的協助下，協會獲得了長期支持與關注。他指出：「基金會不僅幫助我們成長，更讓這些青少年看到未來的希望。感謝基金會持續支持我們的發展，也期待未來能攜手幫助更多需要幫助的孩子。」

▲▼ 每一份甜點，這群青少年們從製作、包裝再到販售，在頂新和德文教基金會與協會的溫馨幫助下，讓他們從中獲取成就感。（圖／記者鄭遠龍攝）

頂新和德文教基金會副執行長邱慧珊補充，基金會不僅提供經費支持，還透過業師引進和技術指導，幫助青少年取得專業證照，為未來鋪路。此外，基金會每年舉辦「食公益」徵件活動，幫助全台公益團體推動創新計畫，自2013年以來，累積捐助金額超過3500萬，幫助了70多家公益組織與數百萬受助者。

▲屏東縣青少年夢想聯盟行銷總監余佳銓。（圖／記者鄭遠龍攝）

多年來，頂新和德文教基金會以實際行動支持地方公益，為高關懷青少年搭建技能平台。無論是一杯精緻的咖啡，還是一份香氣撲鼻的甜點，都承載著改變人生的契機與希望。