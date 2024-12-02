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全球第一！比利時落實性工作者勞動法　未來可拒絕嫖客、帶薪休假

▲▼比利時,性工作者。（圖／達志影像／美聯社）

▲比利時落實性工作者勞動法，成為全球首個為性工作者實施全面勞動保護的國家。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

比利時落實全球首項性工作者勞動法，自12月1日起，當地的性工作者有權簽署正式的僱傭合約，享有與其他職業相同的勞工權利。 這是比利時繼2022年將性工作合法化後，為改善該行業工作條件推出的另一個「革命性」重大舉措。

據美聯社報導，這項新法明確保障了當地性工作者的基本權利，如拒絕嫖客、選擇自己的行為，以及隨時停止工作的自由。此外，新法還規定了工作時間、工資和安全措施，並為性工作者提供了醫療保險、帶薪休假、產假福利、失業補助、退休金和其他社會福利，填補了以往法律保障的空白。

與此同時，新法也對僱傭關係進行了規範，要求僱主申請國家授權並遵守嚴格的安全標準。僱主必須提供清潔的工作環境、避孕用品和緊急按鈕等安全措施，並需通過背景審查，確保無性犯罪或人口販運前科。

參與起草新法的倡導組織Espace P表示，這項新法是一項「不可思議的進步」，它標誌著性工作首次被比利時政府承認為合法職業，結束了以往僱傭性工作者即構成犯罪的法律困境，同時也改變了雇主的角色，要求他們在合法範疇內提供安全的工作條件，並為工人提供必要的支援。

然而，批評人士認為，新法無法完全消除性交易帶來的污名和風險，特別是對於無證性工作者。對此，Espace P強調，當局仍需改善警察與司法體系的培訓，以便更好地保護邊緣化工人。報導稱，儘管德國和荷蘭等國已實現性工作合法化，但比利時是第一個為性工作者實施全面勞動保護的國家，為全球提供了一個重要的參考範例。

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