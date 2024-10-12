他看電視跳出「八方雲集主廚梁社漢」　大票人驚呆：這震撼到我了

▲梁社漢最有名的就是排骨。（示意圖／記者項瀚攝）



網搜小組／劉維榛報導

日前有網友驚訝，原來八方雲集創始店位在天母，而該店最近還奪下「2024台北國際牛肉麵節」金牌，主廚梁社漢也現身受訪，讓一票網友驚呆，「這資訊震撼到我了」、「原來梁社漢是真有其人，我以為是店名」、「如果主廚離職了，就很尷尬了」。對此，內行人解釋，「梁社漢是八方旗下的」。

一名網友在Dcard以「原來梁社漢是一個人」為標題驚呼，在家看電視時，看到八方雲集奪下台北國際牛肉麵節「鮮食組紅燒競賽」金牌獎的新聞，畫面還跳出「八方雲集主廚梁社漢」，讓他感到非常訝異，「這資訊震撼到我了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅如此，也有網友在《爆廢公社二館》一臉疑惑直呼，八方雲集被譽為被鍋貼耽誤的牛肉麵店，「我發現主廚是『梁社漢』，梁社漢不是賣便當的嗎？貴圈真亂。」

網友也紛紛驚訝回應，「梁社漢最好吃的不是排骨，是雞腿」、「便當該加油」、「我一直以為他叫梁灶漢，今天才知道原來是梁社漢」、「我只知道他的名字，一堆人叫錯」、「如果主廚離職了，就很尷尬了」、「梁杜漢原來是梁社漢」、「原來梁社漢是真的人呀」、「原本以為和五花馬、五草車一樣是另外取的店名」、「原來梁社漢是真有其人，我以為是店名」。

有網友也熱心解釋，「梁社漢是八方旗下的」、「同一個集團的啊」、「同集團啊，很多地方兩家店開一起」、「梁社漢是八方雲集集團旗下的子公司」。

▼梁社漢生於澳門，曾任喜來登、君品和雲品五星飯店主廚。（圖／翻攝梁社漢排骨官網）

