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大陸 大陸焦點 特派現場

陸批賴出訪　陸委會：別說三道四、勿藉機生事

▲陸委會副主委兼發言人梁文傑。（圖／記者陳冠宇攝）

▲陸委會副主委兼發言人梁文傑。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

賴清德總統「繁榮南島．智慧永續」之旅，安排於夏威夷、關島過境，引發大陸外交部、國台辦等部門相繼發聲批評。陸委會強調，我總統依慣例過境美國是正當權利，「中共無權置喙、說三道四」，更切勿藉機生事，刻意升高台海及區域緊張情勢。

對於賴清德總統展開友邦訪問行程，大陸國台辦今（1）日稱反對台美官方往來及「台灣領導人」過境美國，又指「賴清德當局採取什麽伎倆進行謀獨操弄，都動搖不了國際社會堅持『一個中國原則』的基本格局」。

對此，陸委會下午以書面表示，中華民國是主權國家，我總統出訪南太平洋邦交國鞏固邦誼，依慣例過境美國，均屬正當權利之行使，中共無權置喙、說三道四。

陸委會接著說，中共誆稱國際社會支持其所謂「一中原則」，持續以零和思維打壓台灣國際空間，完全無助兩岸關係的良性發展，更不會被國際社會所接受。

陸委會再次呼籲中共當局，以平常心看待賴總統出訪，切勿藉機生事，刻意升高台海及區域緊張情勢。

大陸國台辦發言人陳斌華稍早表示，「堅決反對美台官方往來，堅決反對台灣地區領導人以任何名義、任何理由『過境』美國，這一立場是一貫的、明確的。」無論賴清德當局採取什麼伎倆進行謀「獨」操弄，都動搖不了國際社會堅持一個中國原則的基本格局，阻擋不了中國終將統一的歷史大勢。

大陸外交部則敦促美國，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，兌現美國領導人不支持「台獨」等承諾，停止美台官方往來，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。「中方將密切關注事態發展，採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。」

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