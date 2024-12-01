夜半怪聲！開門後..被百斤黑熊撲咬　丈夫提斧頭狂砍救妻

▲ 四川一名老婦人遭黑熊夜襲重傷，丈夫斧頭劈死猛獸救妻。（示意圖／取自免費圖庫／pixabay）

記者任以芳／綜合報導

四川省北川縣曲山鎮驚傳黑熊入室傷人事件，有女戶主被闖入家中的黑熊夜襲，身受重傷，58歲的木匠丈夫，持斧頭劈死黑熊，從熊爪下成功救出老伴，傷者目前已無生命危險。

據《澎湃新聞》報導，黑熊傷人事件發生在北川縣曲山鎮自新村2組，據該村村民介紹，遇襲一家的58歲男戶主叫母光才，是當地有名資深老木匠。11月20日凌晨5時許，家的狗突然狂叫，他的老伴吳大娘聽到外面一陣奇怪的響動，以為是自家的豬跑出來，打開門後被嚇一大跳。

站在門口竟然是一頭黑熊，吳大娘來不及反應，立刻被撲倒在地，大聲呼救。老木匠聽到呼救從樓上衝下來，看到黑熊，不做多想，馬上拎起一把錘向黑熊砸去，黑熊立即轉身向他撲來，老木匠與黑熊纏鬥在一起。

家裡的狗也衝過來對著黑熊狂吠，趁著黑熊被狗吸引注意力，老木匠拿起一把斧頭，對黑熊一頓猛砍。直到黑熊倒地，母光才撥打110報警電話，通知隔壁鄰居。

老木匠背被抓傷，手臂脫臼，其他暫無大礙。回想驚險瞬間，當時他渾身無力，顫抖不已。打完電話和老伴都精疲力盡，意識模糊，清醒時已經躺在醫院裡。

▲ 黑熊出沒襲擊村民，打鬥現場一片凌亂 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

目前，老木匠的妻子頭部、面部、胸部、背部多處受傷，已經脫離生命危險，兩人的醫藥費當地由政府墊付，他們自己只承擔生活費，出院時間尚不清楚。

老木匠的鄰居陳定翠說，自己已經65歲了，之前在村裡沒有見過黑熊，也沒聽長輩講過。但是這一頭黑熊疑似前幾天就出現了。「19日就有過路的人在離我們這裡不遠的山上水池邊，看見這只黑熊了，過路的還拍了視頻，但是沒有人對我們說。」陳定翠說。

另一位村民說，19日有人在村子附近拍到黑熊，據說有向村鎮相關單位反應，最終沒有找到黑熊。一名曹姓村民則指出，「當地常見野豬，黑熊倒是第一次出現。」

報導指出，黑熊現已被當地相關部門拉走處置了，光是體重有一百多斤。