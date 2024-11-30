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中國刺激房市效應短　百大房企11月銷售翻黑

▲杭州,住房,房市,瓜山未來社區。（圖／CFP）

▲中國房市銷售翻黑。（示意圖／CFP）

文／中央社台北30日電

中國官方9月底以來推出一連串力度空前的刺激房市措施，10月房市銷售一度回暖。不過今天出爐的數據顯示，中國大陸百大房企11月銷售總額比去年同期減少9.46%，也比10月份減少18.62%。

中指研究院30日發布1至11月中國大陸房地產企業銷售業績排行榜，數據顯示房市銷售10月回暖後，11月由紅翻黑。

據發布，1至11月，中國大陸前100大房地產企業銷售總額為人民幣3兆8516億元（下同，約新台幣17.3兆元），年減32.9%，降幅較10月縮小1.8個百分點。

數據顯示，大陸百大房企10月銷售額一度增長10.53%，不過11月銷售額比去年同期減少9.46%，也比10月減少18.62%。

▲廈門,房市。（圖／CFP）

數據顯示，1至11月銷售總額超過千億元的大陸房企僅剩9家，較去年同期減少7家；百億房企76家，也較去年同期大減32家。

不過中指研究院提到，11月大陸重點城市新成屋銷售面積較10月繼續增長，年增約15%，增幅較10月有所擴大。中古屋市場活躍度持續，重點城市成交量繼續保持增長。

中指研究院稱，整體來看，官方新政支持力度大，效果持續性強於以往，房地產市場出現階段性「回穩」。當前需求端政策已較為寬鬆，居民買房頭期款比例及貸款利率已達歷史最低，限購政策也處於自實施以來最寬鬆階段。隨著年末房企衝刺銷售業績，加大推案力度，預計12月房市將保持「一定活躍度」。

▲房市,賣房,學區房。（圖／CFP）

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