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衛福部主秘飆罵「死路一條」！霸凌下屬錄音曝：你先自○表現誠意

記者洪巧藍／台北報導

衛福部職場霸凌案持續延燒，衛福部社保司長兼主秘劉玉娟遭投訴在健保署任職時霸凌下屬，目前已經調離職務並休假接受調查，昨日深夜更有當時的錄音檔流出，她飆罵下屬「每件案子都在自殺」、「你要先自殺表示誠意」。衛福部次長呂建德今（30）日受訪表示，目前相關證據都在調查中，一定秉持毋枉毋縱原則，但這也涉及公務員名譽跟身分權，絕對要謹慎小心，請外界給衛福部時間做妥善處置。

▲▼衛福部政務次長呂建德針對3名主管人員霸凌案調查說明。（圖／記者李毓康攝）

▲衛福部政務次長呂建德說明霸凌案調查，資料照。（圖／記者李毓康攝）

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衛福部昨日下午召開記者會說明部內霸凌案調查狀況，目前累積案件增至6人，其中社保司司長、保護司簡任視察2人因情節重大等因素即刻調離職，也要求擔任主管職的涉案人於調查期間先行請假，將於兩周內提出調查報告與行政懲處。

然而民眾黨立委陳昭姿當晚在媒體群組釋出2段錄音檔，指稱是檢舉人提供劉玉娟在健保署台北業務組時的罵人內容，可清晰聽見她情緒激動斥責下屬，還不斷出現自殺等不當用字。

「寫出來的東西一定是死路一條啦！我從你們的言談和寫的東西就知道，每一件案子都在自殺，每一件案子都留下一大堆的地雷跟話柄。」

「我現在沒叫你寫，因為我也不期待你寫出來的東西是署長能看，你用講的，你會死啦！因為你平常跟我報告的，我都已經氣成這樣，你覺得署長會聽嗎？」

「但是你們必須要先自殺啊，你等人家來他殺，那都一把火了啦，你要先自殺，你要先表示你的誠意啊，如果你們在那個會上還在講說巴拉巴拉，等死啊！那心態都不對。」

呂建德今天下午出席活動被問及相關音檔，他僅回答所有調查都在進行中，只要待過的單位有任何涉及霸凌情況一定毋枉毋縱，但他也必須強調這是一個非常嚴謹的過程，因為會牽涉到公務人員的名譽跟身分權，一定要非常謹慎小心，有錯誤一定要嚴懲，但是也不能無端傷害公務員，對人民、公務推動都不好。

呂建德重申，只要有相關證據都會進行調查，但目前是調查期間，請給衛福部時間，一定會做最妥善處置。

昨日媒體爆料指長照司長也涉及霸凌，是否衛福部要調查的霸凌案件多增加1起？呂建德表示，目前該案件僅有透過媒體報導得知，要等申訴正式入案才能受理，也強調，凡司署長層級以上絕對都是專案小組規格調查。

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