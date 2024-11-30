嘉義縣管路安心計畫進階「管路移除」　減輕家屬照顧負擔

▲▼ 嘉義縣管路移除 在嘉照顧尚安心 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣自109年首推「管路安心計畫」，提供管路個案最迫切需要的緊急服務，除多次獲政府服務獎、審計部及天下雜誌城市治理肯定之外，獲得縣民好評，自109年5月起至113年10月，本計畫已累計服務1569人共3622人次，並於去(112)年起，再加入「管路移除」服務，累計已服務24案，結案21案(其中成功移除管路8案，無法移除13案)，另尚有3案訓練中，期望管路的民眾獲得「無管一身輕」的生活，減輕家屬照顧負擔。

衛生局邀集個案跟家屬走出家門參加「家庭支持團體」，透過專家帶領從精油實作讓個案及家屬嗅吸香氛舒緩的精油，舒緩緊繃情緒，也透過精油按摩緊繃的肩膀。現場的陳阿嬤開心分享，自己從來沒有這麼享受，這樣的「鬆」一下，讓自己更有力量面對未來的每一天，感謝衛生局的關心與用心。

衛生局長趙紋華前往太保市93歲王姓阿公家中關心健康情形，王阿公曾使用尿管及鼻胃管，透過管路安心計畫居護所護理師專業協助，尿管已於112年12月成功移除，現有鼻胃管使用，家屬感謝縣長推動的計畫，站在案家立場，解決照顧困難，大大降低照顧的不便。

趙紋華說，衛生局將持續秉持「用心、貼心、全心、安心、放心」五心照護，關心家中有需要服務的民眾，減少照顧者的壓力，讓嘉義縣的長照服務，能夠充滿溫度，更貼近民眾的需求，也讓嘉義縣民都能放心在嘉安老；如有長期照顧問題或管路移除相關需求都可洽詢嘉義縣長期照顧管理中心或撥打1966，將有專人為您服務。

管路安心計畫於109年開始針對所有管路個案提供365天、24小時緊急及諮詢服務，讓個案及家屬遇到問題，隨時都有專業人員提供諮詢及緊急服務；112年更精進針對全縣管路個案進行全面評估，篩選出有可能移除鼻胃管的個案，進行吞嚥功能評估、進食訓練、營養衛教，或排尿訓練等，積極協助管路移除，提升個案生活品質，降低照顧者照顧負荷；今年衛生局規劃辦理「管路家庭支持團體」，希望透過專家帶領家屬轉換心情紓解壓力，重拾力量面對照顧之路。