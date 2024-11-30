嘉義縣終身學習博覽會12月1日登場　打造認證學習型城市

▲▼ 「相招來嘉∙義起夯學」終身學習博覽會 12月1日府前登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為了推動終身學習，提升民眾的學習動機，嘉義縣政府將於12月1日於府前廣場盛大舉行「113年度終身學習博覽會」，開場由縣府扶植的活力四射街舞代表隊及朴子國小3位小朋友組成的趣味「相招夯學答嘴鼓」精彩暖場演出，縣長翁章梁盼透過博覽會展示縣府精心打造的學習平台，讓每一位鄉親都能在此找到合適的學習資源。

教育處指出，本次博覽會邀集縣內終身學習平台及專案計畫，包含社區大學、樂齡學習中心、公共圖書館、新住民學習中心、社區多功能中心、農漁會、學習型城市與社區踏查專案計畫、府內各局處及社區團體的學習成果，透過靜態與動態的方式，全面展示各項學習的豐碩成果。

教育處說，為感謝一直協助嘉義縣終身學習的企業與民間團體，也規畫「學習型城市夯學點授證」儀式，加強宣導各夯學點提供的學習資源，並在各鄉鎮、各學校遴選「書香家庭」、「閱讀績優學校」、「全國語文競賽特優選手」、「績優樂齡學習中心」和「閱讀小達人」等給予肯定，公開表揚。

邑米社區大學社區組長程裕隆說，邑米社大共服務嘉義縣10個鄉鎮市，受教育處委託開辦成人終身學習的課程，動態包括跳舞、瑜伽、養生氣功，靜態也有藝文類、外語、台語、在地文化課以及農產品手作等，並有全國少數的海洋保育友善釣魚，能活到老學到老。

翁章梁強調，博覽會不僅展示豐厚的學習資源，更是一場學習資訊的交流盛會，相信大家能從中發現自己喜愛的學習領域，汲取最新的學習動力，讓終身學習真正融入日常生活，營造嘉義的夯學氛圍，共創永續樂學城市。

「食一歲，學一歲！」翁章梁也說，這句台語俚語就是在鼓勵終身學習，不管年紀多大，在每一階段都有要學習的新知以及累積獨特的經驗，縣府盼打造嘉義縣為被認證的學習型城市，我們正在邁進，邀請民眾當天到府前廣場看看各種資源，彼此分享。