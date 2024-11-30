亂闖女鄰居閨房　掰「上完廁所想偷衛生紙」他改口下場仍慘

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）今年1月間從相通的頂樓闖入鄰居A女的住處，被抓包之後先是瞎扯「上完廁所想去偷衛生紙」，後來又改口說沒有要偷東西，只是因為好奇才會臨時起意闖入。台南地院法官日前審理此案，並依侵入住宅罪判處阿輝拘役20日，得易科罰金2萬元。

▲阿輝自稱一時好奇，才會亂闖入女鄰居的住處。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝與A女是鄰居關係，今年1月間他趁著清晨時，從相通的頂樓入侵A女的住處，並擅自開啟房間門進入室內，結果被A女發現，A女嚇到大聲尖叫，他則立刻返回頂樓再逃回自己家中。

阿輝到案之後先是辯稱，他在頂樓上廁所，之所以進入A女的住處，是想要偷衛生紙；後來他改口表示，是因為好奇，臨時起意才會闖入A女住處，只是當初做筆錄時太緊張，才會說是要偷衛生紙，實際上沒有偷竊的意圖，而且他一打開房間門A女就尖叫，當下立刻就逃跑了，沒有翻動財物。

台南地院法官認為，阿輝在未取得A女的同意之下，擅自闖入對方住家，破壞居住安寧，考量到他已經坦承犯行，過去沒有前科，但至今仍未與A女達成和解並獲得原諒，最終依侵入住宅罪判處他拘役20日，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。