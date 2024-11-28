美國敦促烏克蘭「徵兵年齡降至18歲」　補充戰力抗俄

▲烏克蘭軍人在訓練場進行軍事演習。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國白宮敦促烏克蘭擴大軍隊規模，依據拜登政府高階官員27日的說法，美國希望烏克蘭把入伍徵召年齡從現階段25歲下調至18歲，增加從軍人數對抗俄羅斯。

美聯社、路透報導，自從俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，美國已為烏克蘭提供超過560億美元安全援助，預計拜登卸任之前，還會再給予數十億美元援助。但俄烏戰爭開打至今接近3年，拜登政府認為，烏克蘭若想繼續與俄羅斯作戰，現在就必須大幅增加軍隊數量。

白宮國家安全委員會發言人塞維特（Sean Savett）指出，美國政府會持續提供武器給烏克蘭，現階段烏克蘭最迫切的需求就是人力，「如果他們採取適當措施充實部隊，我們也準備好提供訓練能力」。

目前有超過100萬名烏克蘭人穿上軍裝打仗，烏克蘭表示，大約需要16萬名額外士兵來滿足戰場需求，但美國認為這還不夠。美國官員透露，烏克蘭並未動員或訓練足夠士兵彌補戰場兵力損失，而且也沒有跟上俄羅斯不斷增長軍事力量的步伐。

分析指出，俄軍正以最快速度侵略烏克蘭，在過去短短一個月內，已經攻占半個倫敦大小的地區。不只美國，就連德國私下也呼籲烏克蘭降低徵兵年齡。

烏克蘭已於今年4月簽署法律，把徵兵年齡從27歲降至25歲，但俄軍數量更為龐大。另有官員透露，烏克蘭並不認為降低徵兵年齡招募更多士兵能夠取代俄軍在裝備武器方面的優勢。