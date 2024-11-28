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射程4000公里直指關島？　火箭軍東風-100數據首度揭密

▲▼2019年大陸慶祝中華人民共和國成立70周年大會大閱兵中，第一次公開東風-100超音速巡航導彈。（圖／翻攝自搜狐軍事）

▲2019年大陸慶祝中華人民共和國成立70周年大會大閱兵中，第一次公開東風-100超音速巡航導彈。（圖／翻攝自搜狐軍事

軍武中心／綜合報導

即便珠海航展已落幕，一塊小小的展板卻在近日曝光引發大陸軍事論壇驚呼，曾於2019年現身的東風-100（長劍-100）超音速巡航導彈，在幾乎銷聲匿跡的5年後正式公開基礎數據。該導彈3000至4000公里的射程、飛行速度4馬赫，足以覆蓋整個第一島鏈與關島，成為中國反介入/區域拒止（A2/AD）戰略的重要支柱之一。

從展板資訊內容指出，「長劍-100導彈（也叫東風-100）是新一代陸基超音速巡航導彈，射程3000-4000km，速度高達4馬赫，其突防能力強、命中精度高、反應速度快，是火箭軍精打要害、克敵制勝的『殺手鐧』裝備。」

事實上東風-100是在2019年慶祝中華人民共和國成立70周年大會大閱兵中第一次亮相， 不僅可以攻擊地面和半地下固定目標，也可以攻擊航母等海上大型慢速運動目標，實現對預定目標米級命中精度。當時東風-100方隊副隊長曾表示，東風-10A可以打擊面目標中的點目標，而東風-100能夠實現點目標中的點目標打擊。

▼東風-100基礎數據首度於2024年珠海航展上公開。（圖／翻攝自大陸網站）

▲▼火箭軍東風-100基礎數據首度於2024年珠海航展上公開。（圖／翻攝自大陸網站）

大陸知名軍武自媒體「軍武次位面」分析，東風-100採用亞燃沖壓發動機（即亞音速燃燒沖壓發動機），這一技術選擇雖然犧牲了速度上限（未達到5馬赫的高超音速門檻），卻在可靠性和持續飛行能力上取得了平衡。這種發動機允許導彈在30至40公里的臨近空間高速飛行，從而規避傳統的中低空防空體系，僅少數末段反導系統如薩德或紅旗-19才能對其攔截。

文章指出，為了提升生存能力，東風-100可選擇高空彈道、低空彈道或高低混合彈道。高空飛行降低了空氣阻力，有利於延長射程，而低空飛行則利用地形掩護增加了敵方防禦攔截的難度。這種彈道靈活性進一步增強導彈的突防能力，也為執行不同作戰任務提供了更多選擇。

值得注意的是，東風-100擁有4000公里的射程已覆蓋關島，使火箭軍具備更靈活、更精準的遠程威懾能力。而即便與同屬火箭軍的東風-21D、東風-26彈道導彈相比，東風-100速度略遜一籌，但其靈活多變的彈道選擇、強大的點目標打擊能力以及成本優勢，仍在作戰體系中保留了重要位置。

▼東風-21D中程彈道導彈。（圖／路透）

▲▼中國大陸東風-21D中程彈道導彈,東風21D。（圖／路透社）

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