台灣生技產業如何成為下一座護國神山？學者專家揭示挑戰與突破之道

▲Y’s Day「週三青年日」舉行青年座談，探討台灣生技如何成為下一座護國神山？（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

台灣面臨快速高齡化與醫療人力不足的雙重挑戰，亟需透過政策轉型、跨域合作及資源整合，推動生技產業的升級與創新。台灣流行疾病學專家、中央研究院研究員何美鄉表示，「健康是一體的」，溫室效應也會對農作物的營養素和產量造成負面影響，她認為，全民的健康不是只由衛福部守護，也需要農委會、環境部、私人企業與公民團體的參與和協力。安基生技新藥董事長兼總經理黃文英認為，「新藥產業就是國防產業」，台灣需要串聯世界的新藥開發量能，鼓勵更多人才投入新藥產業，才能順利成長為下一座護國神山。

Y’s Day「週三青年日」27日晚間舉行青年座談，主題為「健康新台灣、台灣新世界—生物科技產業如何串連台灣與世界」，何美鄉、黃文英是在這場座談中做上述表示，同場受邀的學者專家還包括台灣經濟研究院研究六所副研究員徐慶柏﹑艾拉倫台灣與亞太區策略夥伴和市場總監張東凱、台灣教授協會會長陳俐甫、台灣智庫副執行長董思齊。

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與會來賓們也與現場青年針對再生醫療、醫學倫理與法律、支持生技發展的國家基金、誰是生技產業需要的跨領域人才等問題，進行探討與意見交流。座談會主持人、CET Academic Programs台灣中心主任張竹芩也表示，台灣雖然面臨健康危機和產業困境的挑戰，但生物科技產業仍在逆境中扎根茁壯，必須從產業、學術、經濟和投資的角度，進行深度解析台灣生物科技產業。

▲CET Academic Programs台灣中心主任張竹芩。

▲台灣流行疾病學專家、中央研究院研究員何美鄉。

台灣流行疾病學專家、中央研究院研究員何美鄉指出，SARS疫情暴露出「健康一體（One Health）」的風險，人類殘忍地對待動物，導致牠們在惡劣環境中交叉感染疾病，終於引發影響全球的流行病風暴。此外，慢性病是新冠等各種新興感染症重症死亡案例的共同風險因子，因此我們投入防治慢性病，有助於降低突發性新興感染症的衝擊。

何美鄉強調，「健康是一體的」，溫室效應也會對農作物的營養素和產量造成負面影響。因此，全民的健康不是只由衛福部守護，也需要農委會、環境部、私人企業與公民團體的參與和協力。

安基生技新藥董事長兼總經理黃文英表示，「新藥產業就是國防產業」，在保護環境的同時，保障台灣人民的健康快樂。黃文英分享，開發新藥是辛苦且漫長的路，從尋找研究標靶和動物實驗開始，逐步轉譯為人體可用的藥物，然後證明藥物的安全性和有效性，整個過程至少需要10到20年，中途失敗的比率更高達9成。她認為，台灣需要串聯世界的新藥開發量能，鼓勵更多人才投入新藥產業，才能順利成長為下一座護國神山。

▲安基生技新藥董事長兼總經理黃文英。

▲艾拉倫台灣與亞太區策略夥伴和市場總監張東凱。

艾拉倫台灣與亞太區策略夥伴和市場總監張東凱表示，台灣是少數針對罕見疾病制訂專法的國家，因此在罕病照護上領先許多國家，有潛力成為亞太罕病照護中心。台灣健保資料是全球少見且完整的健康數據，能提升生技發展創新速度，發揮永續價值。

張東凱建議，政府應在資料受到完善規範保護，並合理使用的前提下，開放產業使用健保數據，這也將成為台灣生技產業在國際上的優勢。

台灣經濟研究院研究六所副研究員徐慶柏分析，生技產業發展的時程比其他產業更長，因此需要持續穩定的政策支持，例如，新創階段的政府資源投入，以及透過法規來營造適合生技產業發展的環境。生技產業的國際化也非常重要，台灣可考慮成立基金，在全球各國購買通路，輸出整體的醫療解決方案。

▲台灣經濟研究院研究六所副研究員徐慶柏。

▲台灣教授協會會長陳俐甫。

▲台灣智庫民調中心主任郭玫岑。

台灣教授協會會長陳俐甫認為，台灣的生技傳統可追溯到日治時代，當時的藥理學家李鎮源已研發出鎖鏈蛇毒血清以及瘧疾解藥，拯救無數生命；台灣多元的氣候和地理環境，讓我們擁有研發生物科技的天然優勢。生技產業是跨學科、高資本的技術密集產業，且法律訴訟風險偏高，亟須不同專業的國際人才投入。

台灣智庫副執行長董思齊在這場座談會中也以書面發表了看法，由台灣智庫民調中心主任郭玫岑代為宣讀。董思齊表示，從前總統蔡英文提出的五大創新產業政策（包括生技醫療產業）到現任總統賴清德推動的「健康台灣」願景，台灣在健康科技與生技醫療領域的重視不斷加深。事實上，政府應扮演協調者的角色，串聯研究機構、產業與國際夥伴，打造資源共享的生態系統，同時加速創新技術的研發與國際接軌，推動區域平衡與醫療平權的落實。

董思齊強調，台灣在智慧醫療與健康照護技術的應用上已展現出國際競爭力，但未來仍需深化創新與合作，特別是在促進醫療資源不足地區的健康公平，展現人道關懷與台灣的軟實力，他呼籲青年世代積極參與健康生技產業的發展，將創新思維付諸實踐，推動台灣成為全球健康科技的重要參與者與合作夥伴，共同開創新局，讓台灣價值透過健康科技走向世界。