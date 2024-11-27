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川普關稅大刀開鍘倒數　鴻海、輝達墨西哥合作案恐受衝擊

▲▼美國總統當選人川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普揚言上任首日就祭出關稅大刀。（圖／路透）

文／中央社

美國總統當選人川普揚言上任首日將簽署行政命令，向美國主要貿易夥伴徵收新關稅，並詳述如何兌現競選承諾，此舉恐引爆貿易戰，鴻海等在墨西哥設廠生產的業者也將受衝擊。

路透社彙整出在墨西哥設有生產據點，可能受到川普上任後祭出新關稅影響的製造業者，其中包括專業電子代工製造商鴻海與人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）在墨西哥的合作案、美國電動車大廠特斯拉（Tesla）供應商、中國汽車製造商及其供應商，以及日本、韓國汽車製造商。

鴻海
全球最大專業電子代工製造商鴻海目前正和輝達合作，以在墨西哥興建1座超大AI伺服器工廠。該廠擬於明年初開始量產，並搭配輝達最新強力AI晶片系列Blackwell的液冷伺服器。

▲鴻海科技日亮相輝達GB200 AI伺服器機櫃、水對氣及水對水的水冷機櫃。（圖／記者楊絡懸攝）

▲鴻海、輝達合作AI伺服器工廠。（圖／資料照）

聯想
中國電腦製造商聯想在墨西哥的蒙特雷（Monterrey）設有1個大型生產據點。該廠曾於2021年擴張，專門生產伺服器和其他資料中心產品。聯想2021年曾表示，該公司所有供應北美市場的資料中心產品皆於蒙特雷生產。

樂金電子公司
韓國的樂金電子（LG Electronics）在墨西哥設廠，生產電視、家電和電動車零件。樂金電子今天表示，目前正評估各種可能性，其中包括貿易政策變化。

特斯拉供應商
特斯拉2023年鼓勵其中國供應商在墨西哥成立工廠，主要供應特斯拉原本計劃在墨國成立的超級工廠。

特斯拉原先計劃2025年初在墨國開始生產，但後來轉而擴張旗下德州廠。

中國汽車製造商和供應商
部分中國汽車零件製造商，如汽車座椅製造商延鋒，已在墨西哥生產多年，以供應為降低成本轉至墨國生產的美國通用汽車（General Motors）和日本豐田汽車（Toyota）。

中國電動車製造商比亞迪一直在墨國物色設廠地點，但稱該廠將供應國內市場，不會生產銷往美國的汽車。

中國的江淮汽車2017年開始與墨西哥吉安特汽車（Giant Motors）在墨國合資設立組裝廠。上海汽車集團旗下的明爵（MG）今年8月宣布打算在墨國設廠。

日、韓汽車製造商
本田汽車（Honda Motor）墨西哥廠高達8成的產量銷往美國市場。本田營運長青山真二（Shinji Aoyama）本月稍早警告，若美國向從墨國進口的汽車徵收永久性關稅，該公司將必須考慮轉移生產據點。

日產汽車（Nissan Motor）在墨國設有2座廠，生產出口到美國市場的Sentra、Versa和Kicks等車款。日產今年前9個月在墨國生產近50萬5000輛車。該公司未揭露出口美國市場的汽車數量。

豐田汽車（Toyota Motor）在墨國的生產規模較小，該公司在墨國設有2座廠，專門生產Tacoma皮卡車。

豐田去年在美國銷售逾23萬輛Tacoma，占該公司美國市場總銷售約10%。

豐田過去在美國境內生產Tacoma，如今全部轉自墨國進口。墨國廠產量大多出口到美國。

馬自達（Mazda）去年從墨西哥出口到美國的汽車約12萬輛。

馬自達社長毛籠勝弘（Masahiro Moro）本月稍早表示，關稅議題「不是問題」，企業可自行解決。該公司將檢視相關細節後，再決定如何反應。

韓國的起亞汽車（Kia Corp）在墨西哥設有1座廠，除生產自家汽車，也替關係企業現代汽車（Hyundai Moto）生產休旅車Santa Fe，出口到美國市場。

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