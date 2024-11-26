免稅店合照硬搶C位掀「抵制潮」！網求問：如何避免被采盟賺到錢

▲采盟免稅店幹部亂入合照。（圖／翻攝自Threads）

圖文／CTWANT

世界12強棒球賽中華隊一路過關斬將，首度稱霸12強賽，讓全國上下都為之感動，25日晚間球員們凱旋歸國，桃機被接機球迷擠爆。豈料，卻發生采盟免稅店亂入合照的意外插曲，幹部們為了拍照直搶C位，還把中華隊總教練、選手擠到後面，引發軒然大波，稍早采盟免稅店的董事長古素琴帶著幹部出面道歉。對此，大批網友不買單，紛紛求問出國時要如何避免被采盟賺到錢，更有人分享如何投訴采盟的方式。

25日晚間桃機被接機球迷擠爆，場面相當混亂，期間在畫面中可看到在合照環節時，身穿黃衣的采盟免稅店董事長古素琴帶著一票幹部亂入，為了拍照直搶C位，擠到副總統蕭美琴旁，中華隊總教練、選手被擠到一旁。

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畫面一出，讓許多網友相當不滿，怒批一點都不尊重球員，引發軒然大波。稍早古素琴帶著幹部出面道歉，表示未能妥善安排接機活動，導致球員及教練團受到干擾，也對現場秩序及服務品質造成負面影響，「我們將主動聯繫中華職棒聯盟表達歉意，並承諾將全面檢討以避免類似情況再次發生。」並表示「感謝各界的包容與指正，這將是我們成長的契機。我們會以此為戒，持續改進。」

對此，大批網友不買單，也吹起抵制潮，在社群上可看到許多抵制采盟的討論串，有人在Threads分享如何投訴采盟的方式，「如果對采盟不爽，去桃機網站拉到最下面寫個旅客信箱吧。不管是撤換采盟櫃位、要求桃機承諾規劃重要接機的執行規範、注意事項，我覺得都可以試試看」。

此外，更多人求問出國時要如何避免被采盟賺到錢，指「采盟都在第二航廈D區，出海關左手邊開始」、「都不要買精品、香水、保養品化妝品，國外買，免稅菸酒好像可以買台灣菸酒公司的」。

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