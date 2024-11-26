中年男嗜菸酒心肌梗塞入院後無心跳　經電擊4次、導管手術救回

▲馬偕心臟內科醫師朱柏樺醫師PCPS重症醫護團隊。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

54歲鄒姓男子平時有抽菸、喝酒習慣，本月中旬某晚因身體不適到醫院急診，突然心臟驟停；急診醫療團隊立刻進行急救，發現其有致命性心律不整，高機率是心肌梗塞，先施以電擊兩次並啟動緊急心導管檢查，但術中又發生致命心律不整，再度急救電擊兩次，並置放血管支架，總算成功從死神手中搶回一命。

目前於衛福部南投醫院支援的馬偕心臟內科醫師朱柏樺表示，急性心肌梗塞產生致命心律不整而發生呼吸心跳停止，其死亡率最高可達4成；當時透過心導管檢查，發現鄒男左冠狀動脈的左前降支完全阻塞，引發心室性心律不整(VF)，混亂的心跳使血液無法正常運送、生命徵象不穩，易造成猝死，故先放置主動脈氣球幫浦(IABP)維持血壓，再置放塗藥支架打通阻塞血管。

鄒男於心導管術後隔日就恢復意識，住院一週後順利出院返家；他說其親戚在40幾年前也突發心肌梗塞，在送醫的過程中就死亡、急救仍無法挽回，而回憶事發當晚，才剛進入醫院不久就昏迷，等到再次醒來已躺在加護病房，鬼門關走一遭後獲南投醫院團隊救回，仍覺得不可思議，

南投醫院表示，現與馬偕紀念醫院合作成立24小時心導管治療團隊，提供急性心肌梗塞病患的緊急治療服務；針對高風險的經皮冠狀動脈介入手術(PCI)，該院也購置管路較小的迷你葉克膜(經皮心肺輔助支持裝置，PCPS)，提供病人暫時性的心臟支持，爭取打通阻塞血管的黃金時間，提升手術存活率。