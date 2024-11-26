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「黃巾之亂」是蹭台灣英雄慣犯！網曬1圖批：去東京就包圍陳傑憲

台灣棒球英雄昨（25日）晚間凱旋歸國。圖為隊長陳傑憲。

▲台灣棒球英雄昨（25日）晚間凱旋歸國。圖為隊長陳傑憲。

圖文／鏡週刊

台灣棒球英雄昨（25日）晚間凱旋歸國，不過現場卻一陣混亂，大合照時采盟免稅店幹部不僅亂入外，還紛紛搶站C位，讓球員、教練被擠到旁邊淪為配角，就連副總統蕭美琴也尷尬的被擠到旁邊，如今更有網友爆料，采盟免稅店員工早在球員赴日時，就先騷擾過陳傑憲。

台灣棒球英雄昨凱旋歸國，現場卻湧入采盟免稅店幹部，失控現場擠成一團，被網友怒戲稱「黃巾之亂」，不少網友湧入采盟臉書粉專怒轟，采盟隨即關閉臉書粉絲團，並於一個小時後發出聲明道歉，試圖平息風波。

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「黃巾之亂」引發網友怒火，更有網友發現早在球員出發去東京時，就曾騷擾隊長陳傑憲。就有一名網友在社群Threads發文表示，溫馨提醒大家，「黃色衣服這間從準備去東京的時候就在騷擾陳傑憲了」。只見照片，大票穿黃色衣服的女子全數圍住陳傑憲，手上也舉了各種牌子打廣告，陳傑憲則微笑配合大家合照。

在 Threads 查看

文章一曝光，大票網友紛紛怒批，「難怪大家手上只拿昇恆昌????????」、「今天起不在采盟購物，真的很討厭」、「美琴姐有察覺他的臉色很難看」、「那家公司是不是全員有病啊」、「從出去前就在蹭，這間真的很沒水準」。

「黃巾之亂」硬蹭台灣棒球英雄　網曬1圖批：之前就騷擾過陳傑憲

▲網友再爆料，早在球員出發赴東京時，陳傑憲就被騷擾過。（翻攝自Threads）


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