采盟硬搶C位！董事長皺眉道歉「脫口3字」　網更怒：根本提油救火

記者曾筠淇／綜合報導

中華隊奪冠後，25日晚間凱旋歸國，吸引許多球迷接機，然而，采盟免稅店幹部卻亂入大合照，還搶C位，引爆怒火。事後采盟緊急關閉臉書粉專，並鞠躬道歉，然而就有網友留意到，董事長古素琴在道歉時，似乎沒搞清楚要向誰道歉，還詢問旁人「叫什麼？」因此一票網友仍不買單。

采盟發布聲明稿，表示他們對於迎接中華隊所發生的疏失深表歉意，他們會主動聯繫中華職棒聯盟表達歉意，並全面檢討，避免類似情況再次發生，感謝各界包容、指正，他們會以此為戒，持續改進。

根據《民視新聞網》所發布的影片，董事長古素琴在現場道歉時，頻頻皺眉頭、低頭。而她在道歉時，就提到「我們將主動和中華職棒聯盟......齁，叫什麼？」待她抬頭聽到旁人說法，古素琴才繼續說「我們將主動和棒協來聯繫，表達歉意」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼采盟硬擠到副總統蕭美琴旁邊。（圖／翻攝自YouTube／ETtoday）

該影片曝光後，讓許多網友看傻眼，「『將主動和中華職棒聯盟，ㄜ...叫什麼』，道歉用念稿的就算了，連幕後功臣叫什麼都不知道還上去蹭！ 從頭到尾都沒誠意的傢伙」、「道歉看稿還唸不好」、「講到一半還問『它叫啥』，這道歉根本提油救火」、「 連搶了什麼單位的風采都不知道就衝上去」、「連棒協叫什麼都不知道，愛蹭，以後拒買，還董事長帶頭，你好意思」。

還有網友在PTT上直呼，「什麼疏失？本來沒你們的事情還去蹭，這是蓄意」、「對不起，下次還敢」、「擺明就是來白蹭」、「蹭熱度第一品牌」、「這篇是未來有機會還會蹭」、「捐錢給基層棒球還有一億多了」、「捐款可能還可以消怒一些」，對於采盟的道歉，仍不買單。