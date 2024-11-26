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看老公海量買春性愛片！人妻嗨喊：好帥、想要　翻臉提告輸了

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲台中一名正宮看了丈夫17部出軌性愛片喊「老公好帥」，鬧離婚時對丈夫提出告訴吞敗。（示意圖，非當事人／資料照）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名正宮和在印尼工作的丈夫分隔兩地，期間丈夫和多名印尼籍女子性交易、交往激戰，並將17部性愛片傳給正宮欣賞，正宮看完也表示「老公好帥」、「老婆想要了」，而後丈夫想離婚，正宮拿出性愛片把他告上法院，求償100萬。台中地院審理，法官認為人妻不事知情且同意，判丈夫免賠。可上訴。

正宮主張，她和丈夫阿偉(化名)結婚5年多，因阿偉前往印尼工作，兩人都靠視訊維繫感情，然而阿偉從2021年下旬起，就常沒在約定時間上線，行蹤也交代不明，在她多次逼問下，阿偉才坦承有外遇行為，表示他除了向多名印尼女子買春外，還和另一名印尼籍女子交往，她雖看了大受打擊，但為了蒐證，要阿偉傳送性愛片並報告行蹤，阿偉也回傳他從2021年12月底到隔年8月間，和多名印尼女子共17部性愛影片，以及其他親密合照，她拿這些證據依法向阿偉求償100萬元。

全案審理時，阿偉表示他和第三人之間的親密行為，正宮從頭到尾都知道且同意，甚至主動要他拍影片並詢問細節，他並沒有侵害配偶權。

法官檢視夫妻倆的對話，包含阿偉傳送和其他女人的性愛片說「我還不敢放妳那樣，只能拿著偷錄」，正宮回應「X，老公好帥」，阿偉向正宮道歉說「很短…老婆對不起」、「但今天X不出來，不知道為啥…」、「怕妳不開心之類的」，正宮則回應「這我才要生氣…」。

另外，夫妻倆還討論阿偉買春殺價的價碼，包含「我想到跟她喊價，這次上次給她80萬，1300左右，我這次跟他喊50萬，1000」，正宮回應「讚唷」。正宮又看其他影片說「同一個人嗎？她不是都關燈嗎？影片好短（哭臉表情符號）寶貝還拿玩具夾她奶頭唷？」、阿偉也說「拿眼罩開燈偷拍」，正宮看完嬌喊「老婆想要了」、「寶貝剛剛這個女的噴出來」，阿偉也回應「對啊她噴了6次」。又因影片女主角不同，為了方便正宮辨認，阿偉還為片中女子取暱稱說「以後用奶大跟奶小稱呼」。

不久後兩人爭吵，阿偉表示「對不起，我騙你，我不對，我沒有談戀愛」、「我不要離婚」正宮回答「有差別嗎」、「你沒辦法不騙我」、「各玩各的，然後彼此隱瞞的婚姻？」很快兩人又和好，直到2023年5月阿偉對正宮提出離婚，離婚理由是兩人都外遇，阿偉說「妳不是台北一個，還有小鮮肉？」正宮也回應「你做了什麼？繼續出去打砲？繼續過夜？丟我一個人在台灣去峇里島？然後說對我沒感覺？不快樂？」、「我都原諒你了，只因為你說你會回家」，雙方不歡而散，正宮對阿偉提出告訴。

法官認為，夫妻倆在LINE上討論阿偉和第三者性愛的交易價錢、過程細節、女子特徵，正宮還對影片給予稱讚和感謝，並對影片過短表示不悅，可見對阿偉出軌不是事前知道，就是事後寬恕，另後面爭吵也是正宮不滿阿偉不坦承，對於交友關係仍持開放態度，且根據對話紀錄時間，從阿偉於2021年底開始傳影片，至今已達快2年之久，正宮並沒有因此想離婚，可見對阿偉行為可以忍受，沒理由請求精神撫慰金，判正宮敗訴。可上訴。

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