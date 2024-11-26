國立空大空專桃園市校友協會成立　廖建智榮任首屆理事長

▲空大空專桃園市校友協會成立，廖建智(左五)榮任首屆理事長。（圖／校友協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國立空大空專桃園市校友協會24日成立，首屆理事長廖建智今日表示，該校友協會從發起到成立大會，不到3個月的時間，展現空大空專校友強大的凝聚力，期透過來自各行各業菁英的熱心校友們，協助空大校務推動，並鼓勵更多向學民眾，進入空大就學。

廖建智表示，校友協會的未來目標有：1.協助空大母校找回中輟的學弟學妹，鼓勵其回來完成學位。同時，協助母校招生 。2.關懷社會弱勢，慰問發生急難的空大空專校友，發揮雪中送炭的愛心。3.辦理校友聯誼，每年舉辦國內旅遊和海外參訪，各ㄧ次。4.辦理校友終身學習，與各大學合作開辦證照班，培養第二、三專長,促進校友的職涯發展，設立校友職場交流平台，提供工作機會、實習資訊和專業成長的資源。5.推動校友認養榮民遺孤及擔任家扶中心認養6人愛心活動。6.協助優秀專長的校友，舉辦個人書法展、畫展、集郵展、花卉展覽等等。

▲空大空專桃園市校友協會成立。（圖／校友協會提供）

國立空大空專桃園市校友協會成立大會，並選出第一屆理監事名單如下：理事長廖建智、常務理事陳秋蜜、羅鳳香，理事卓聖濤、陳宗鴻、張英智、歐元良、吳國慶、陳淑芬。

候補理事：吳金鐶、呂雅菁、周宸羽。

常務監事邱婉瑜、監事鄭春柳、鍾莉麟，候補監事聶彩麗。

第一屆成立大會，在24日下午16:00，於中壢區大享街218號?水悅莊園?水晶廳舉行，由籌備委員會主任委員廖建智博士主持。該校友協會係國立空中大學