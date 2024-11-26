　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

國立空大空專桃園市校友協會成立　廖建智榮任首屆理事長

▲空大空專桃園市校友協會成立

▲空大空專桃園市校友協會成立，廖建智(左五)榮任首屆理事長。（圖／校友協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國立空大空專桃園市校友協會24日成立，首屆理事長廖建智今日表示，該校友協會從發起到成立大會，不到3個月的時間，展現空大空專校友強大的凝聚力，期透過來自各行各業菁英的熱心校友們，協助空大校務推動，並鼓勵更多向學民眾，進入空大就學。

廖建智表示，校友協會的未來目標有：1.協助空大母校找回中輟的學弟學妹，鼓勵其回來完成學位。同時，協助母校招生 。2.關懷社會弱勢，慰問發生急難的空大空專校友，發揮雪中送炭的愛心。3.辦理校友聯誼，每年舉辦國內旅遊和海外參訪，各ㄧ次。4.辦理校友終身學習，與各大學合作開辦證照班，培養第二、三專長,促進校友的職涯發展，設立校友職場交流平台，提供工作機會、實習資訊和專業成長的資源。5.推動校友認養榮民遺孤及擔任家扶中心認養6人愛心活動。6.協助優秀專長的校友，舉辦個人書法展、畫展、集郵展、花卉展覽等等。

▲空大空專桃園市校友協會成立

▲空大空專桃園市校友協會成立。（圖／校友協會提供）

國立空大空專桃園市校友協會成立大會，並選出第一屆理監事名單如下：理事長廖建智、常務理事陳秋蜜、羅鳳香，理事卓聖濤、陳宗鴻、張英智、歐元良、吳國慶、陳淑芬。
候補理事：吳金鐶、呂雅菁、周宸羽。
常務監事邱婉瑜、監事鄭春柳、鍾莉麟，候補監事聶彩麗。

第一屆成立大會，在24日下午16:00，於中壢區大享街218號?水悅莊園?水晶廳舉行，由籌備委員會主任委員廖建智博士主持。該校友協會係國立空中大學

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陳傑憲賽前1天「神預言」應驗奪冠
辰己涼介承諾要練投了！祝賀台灣標記江國豪：等你的棒球用品
蔡其昌宣布：曾豪駒續掌WBC資格賽
林昱珉機場被問「日本有賣檳榔嗎」秒變臉　網狂罵：沒素質
恐怖情殺！內湖女宣告死亡
陳傑憲辣妻收「雙冠王生日禮」　 綺綺甜蜜放閃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

電風扇運轉不順或異音請拔除電源檢修汰換　以免發生火災

國立空大空專桃園市校友協會成立　廖建智榮任首屆理事長

日月潭畔新飯店推藝術家數位版畫聯展　10位台灣藝術家齊秀筆下山海

大園仁壽宮為期六天廟慶　平安餐、捐贈醫療設備祈庇佑桃園

NTSO交響樂團、360秒煙火吸2.2萬人　明潭花火音樂嘉年華落幕

竹山鎮公所推做環保賞燈會　12／4起做資源回收即享10元兌換券

賀中華隊奪世界冠軍！　福容桃園即起至11／29推超狂優惠

森林火災好發期到　林保署偕社區做消防實地演練結合AED急救訓練

快訊／高雄新興、苓雅停電！422戶摸黑洗澡　原因待查明

中國海警船再擾金門海域　海巡署派艇對應強勢驅離

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

重溫台灣棒球偉大的夜晚！4：0完封日本12強賽奪冠

陳傑憲手抓MVP狂喊「我老婆咧?」台灣好男人超深情

#辜仲諒 掏手帕拭淚 向兄弟國手鞠躬：謝謝你們為國家努力

F-16V戰機發射熱焰彈迎接台灣英雄

台灣棒球英雄光榮返台　4架F-16V升空伴飛

台灣隊長陳傑憲分享奪冠心得　「經由這次冠軍讓世界看見台灣」

比莉只獲准唱兩首：因為比他紅XD　周湯豪自豪「我們是地球最酷母子」

#郭俊麟 賽後嗑燒肉開直播破萬人看 #陳冠宇 吃幾碗飯成焦點

辜仲諒傾全力愛台灣棒球　成就世界冠軍！ #12強

電風扇運轉不順或異音請拔除電源檢修汰換　以免發生火災

國立空大空專桃園市校友協會成立　廖建智榮任首屆理事長

日月潭畔新飯店推藝術家數位版畫聯展　10位台灣藝術家齊秀筆下山海

大園仁壽宮為期六天廟慶　平安餐、捐贈醫療設備祈庇佑桃園

NTSO交響樂團、360秒煙火吸2.2萬人　明潭花火音樂嘉年華落幕

竹山鎮公所推做環保賞燈會　12／4起做資源回收即享10元兌換券

賀中華隊奪世界冠軍！　福容桃園即起至11／29推超狂優惠

森林火災好發期到　林保署偕社區做消防實地演練結合AED急救訓練

快訊／高雄新興、苓雅停電！422戶摸黑洗澡　原因待查明

中國海警船再擾金門海域　海巡署派艇對應強勢驅離

電風扇運轉不順或異音請拔除電源檢修汰換　以免發生火災

中華隊接機災難！陳傑憲護妻兒動怒　免稅店「黃衣大軍」擠C位拍照

日本幼稚園學童鞋子一直神秘失蹤　 老師調監視器看到牠笑了

快訊／日籍強投菊池雄星「簽約天使」　3年合約高達20多億

國立空大空專桃園市校友協會成立　廖建智榮任首屆理事長

日月潭畔新飯店推藝術家數位版畫聯展　10位台灣藝術家齊秀筆下山海

已婚男演員騙砲！激戰單身女9次　滑進新北摩鐵

大園仁壽宮為期六天廟慶　平安餐、捐贈醫療設備祈庇佑桃園

NTSO交響樂團、360秒煙火吸2.2萬人　明潭花火音樂嘉年華落幕

竹山鎮公所推做環保賞燈會　12／4起做資源回收即享10元兌換券

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

關鍵字：

空大空專.桃園校友協會

讀者迴響

最夯影音

更多

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

重溫台灣棒球偉大的夜晚！4：0完封日本12強賽奪冠

陳傑憲手抓MVP狂喊「我老婆咧?」台灣好男人超深情

#辜仲諒 掏手帕拭淚 向兄弟國手鞠躬：謝謝你們為國家努力

F-16V戰機發射熱焰彈迎接台灣英雄

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面