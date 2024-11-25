花蓮入圍天下城市治理卓越獎環保組　邀民眾踴躍投票支持

▲▼花蓮縣政府重視綠色環保議題，持續辦理節能減碳、永續環境宣導及相關講座。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

天下雜誌「未來城市」日前公布第二屆「天下城市治理卓越獎」獲獎名單，花蓮縣環境保護局憑藉「城市淨化器：循環經濟在花蓮」專案，成功入圍2024天下城市治理卓越獎環境保護組。透過資源再利用創新舉措，配合環境保護政策的推動，成為地方政府在綠色環保方面的典範，深獲評審團肯定。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府與台灣水泥股份有限公司的促進民間參與公共建設合作案，展現了公私部門攜手合作的成效，幫助提升花蓮縣的環境品質、推動資源循環再利用，並建置環境教育的場域，成功帶動地方綠色經濟的發展。她期盼這個創新的環保與經濟循環模式能推展至更多縣市，提供其他地方政府參考，作為永續發展行動的學習楷模。

「城市淨化器：循環經濟在花蓮」專案透過廢棄資源轉化再利用，替代部分水泥原料和燃煤，同時以高溫處理分解有害物質，達到零廢棄且低汙染的資源全循環。以往需透過掩埋或載運至外縣市焚化的方式，已無法負荷逐年增加的垃圾量，本專案攜手公私部門，在台泥和平廠設立「再生資源利用中心」，不僅幫助地方以更低成本有效去化廢棄物，更可作為環境教育場域，提升民眾對資源循環再利用的認知。

歸功於創新的技術與政策推動成果，花蓮縣政府環保局成為本次「天下城市治理卓越獎」環境保護組的入圍單位，展示花蓮縣在永續發展目標（SDGs）上的具體行動與影響力。為鼓勵更多民眾以行動支持這項美好改變，《天下》於11月14日至11月28日開放為期兩週的數位社群投票，邀請民眾踴躍參與並投下支持的一票。

【2024 城市治理卓越獎 ── 城市50｜支持更美好改變票選】

•投票期間：113/11/14至113/11/28

•投票組別：環境保護組、社會進步組、經濟成長組

投票方式：

1.前往各組別的投票貼文，對支持的縣市專案圖卡「按讚」。

2.在縣市專案圖卡留言支持原因。

3.@標記一位朋友於留言處。

投票網址：https://www.facebook.com/photo/?fbid=958429816096378&set=pcb.958429159429777

