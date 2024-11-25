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陳傑憲轉身擦淚「奪冠逐字稿」成經典！大票球迷：最後那句哭爆

▲陳傑憲一家（小孩打碼版）。（圖／翻攝自陳傑憲臉書）

▲陳傑憲把冠軍獻給愛妻，感情甜炸了。（圖／翻攝自陳傑憲臉書）

網搜小組／劉維榛報導

中華隊靠實力奪冠，隊長陳傑憲感性表示，「我們一路不被看好，被當笑話，但我們真的做到了」，一席話讓全台人振奮爆淚。有網友貼心整理出陳傑憲賽後訪問逐字稿，引發PTT一致封神大喊，「這傢伙為什麼可以這麼完美啊」；許多人也被逼哭「最後那句真的哭爆！」

一名網友在PTT分享陳傑憲賽後接受「愛爾達體育」訪問的逐字稿，「我們，從一路真的不被看好，被當作笑話，但我們的團隊真的很棒，努力的努力的走到最後，拿下台灣久違的冠軍！」光是這段話，就讓電視機前的觀眾噴淚了。

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陳傑憲更以台灣為榮，尤其球衣上沒有Taiwan的字樣，但為了讓世界看見台灣，全壘打回來後，他在胸前畫了一個「空框」，意味著告訴大家「We are Team Taiwan！」

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，大會MVP陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲陳傑憲打擊6成25＋2轟，奪下大會MVP，實至名歸。（圖／記者李毓康攝）

陳傑憲還說，「我在本壘打擊的時候，我不覺得我自己會輸，因為我的隊友很挺，他已經上壘了，已經在得點圈了，我相信我可以，我也相信我的隊友。」同時，他也給予隊友們一個信念，「壓力真的很大，因為我知道，我們台灣，要去跟世界各國對抗，一定有很大的挑戰性」、「所以我相信，只要有夢的人，你就努力的去闖，你一定可以」。

陳傑憲也特別點名蔡其昌與長官們，提供給大家優異的資源，以及球迷說走就走，買了機票飛來東京目睹歷史性一刻，「今天東京巨蛋，說難聽一點，（加油聲）不輸台北巨蛋，真的很謝謝所有的人事物。」

身為寵妻魔人的陳傑憲也放閃直呼「老婆，妳的生日禮物，我會拿年度MVP，我會送給妳。但，我沒辦法達成...但老婆我跟妳說，這座冠軍獻給妳，愛妳。」

最後，他眼眶泛淚，哽咽要謝謝他摯愛的爸媽，「然後...我最後想要謝謝我天上的爸媽，你們的兒子很驕傲，希望你們在天上有看到。」講完，陳傑憲眼淚奪眶而出，他隨即轉身抓起衣領擦淚，這一幕逼哭所有人。

陳傑憲句句經典感言，讓大票球迷狂呼，「哭了啦」、「關鍵一轟，實至名歸」、「四爺現在是我心目中唯一真神」、「光看文字就知道壓力多大，謝謝四爺」、「最強台灣隊長」、「很感動！老婆跟爸媽一定都很開心」、「謝謝隊長，聽你講話眼淚一直止不住」、「背後醫療團也功不可沒，四爺狀態超好」、「後面爸媽那段直接眼淚失守」、「四爺帥，四爺強，明年一定統一獅主場朝聖」、「沒拿到台灣的年度MVP，直接拿世界的MVP」、「這傢伙為什麼可以這麼完美啊」。

陳傑憲賽後感言，全文714字如下：

我們，從一路真的不被看好，被當作笑話。

但我們的團隊真的很棒，努力的努力的走到最後。
拿下台灣久違的冠軍！

我想要跟大家球迷說，請愛我們，請支持我們，
我們一直都在努力著，不要放棄，我們都可以。

然後很謝謝這次團隊，讓世界看見台灣，讓世界看見台灣。

真的沒有想到會有這一步，所以我有跟隊友說，
我們已經走到現在了，我們有一個很好的機會，我們要抓住它。

然後謝謝隊友，真的很團結。

然後，我在本壘打擊的時候，我不覺得我自己會輸，
因為我的隊友很挺，他已經上壘了，已經在得點圈了，

我相信我可以，我也相信我的隊友。

壓力真的很大，因為我知道，我們台灣，要去跟世界各國對抗，
一定有很大的挑戰性，所以我只告訴我的隊友，

我們不用把目標放得多遠，我們只要每一天把每一步確實的走好，
我們慢慢的走，我們會走到盡頭。

這次有這麼好的結果，我真的覺得不可思議，
但我們創造了歷史，我們創造了奇蹟，對，這座冠軍對我們來說是個奇蹟。

所以我相信，只要有夢的人，你就努力的去闖，你一定可以。

然後，我真的很謝謝蔡其昌會長，然後還有一些長官。
在台灣的時候，給我們很好的資源，給我們很大的支援，

一直相信著我們，然後一步一步陪我們走到最後。

也很謝謝台灣的球迷，有些球迷根本就沒有買機票，
但知道我們要前進東京的時候，他們飛來這邊，很大聲的為我們加油。

今天東京巨蛋，說難聽一點，（加油聲）不輸台北巨蛋。
真的很謝謝所有的人事物。

壓力真的很大，壓力真的很大...
我想謝謝我老婆，其實在季賽的時候，九月份的時候，

我有跟老婆說：老婆，妳的生日禮物，我會拿年度ＭＶＰ，我會送給妳。
但，我沒辦法達成..但老婆我跟妳說，這座冠軍獻給妳，愛妳。

然後..我最後想要謝謝我天上的爸媽..

你們的兒子很驕傲，希望你們在天上有看到。

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