中華隊奪冠改寫球史！陸網嗨：再次證明「中國人能打好棒球」

記者廖翊慈／綜合報導

2024年世界12強棒球賽冠軍戰，台灣隊最終以4比0完封日本隊，台灣棒球史上，首次在成棒世界級賽事（非分齡）奪冠，並終結了，日本隊的27連勝紀錄，讓全台激動不已。同時，也激起大陸網友的另類激動，「再次證明了，中國人絕對可以打好棒球！」

▲ 世界12強棒球賽冠軍戰，台灣拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

台灣隊在昨日冠軍賽中，表現亮眼。林昱珉先發展現王牌實力，首局即展現驚人火球，飆出151公里速球，前4局完美壓制日本打線，無失分退場；第5局，台灣由林家正率先開轟，打破0比0僵局；緊接著，陳傑憲更是貢獻致命的3分全壘打，一舉將比數拉開到4比0，並領先至終場。

▲ 大會MVP陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

隊長陳傑憲全場表現搶眼，單場3安猛打賞，打擊率高達0.625，除了關鍵3分砲外，守備端多次美技接殺，攻守俱佳，扮演稱職的台灣隊長。陳傑憲不僅獲頒「大會MVP」，狂掃「打擊王、最佳外野手、最佳防守球員」等，合計4座個人獎。

這場台日冠軍對決也引起陸網熱議，不少人嗨喊，「中國台北隊4比0擊敗日本隊奪冠」、「中國台北決賽擊敗強大的日本隊奪冠」、「祝賀中國台北隊」、「恭喜台灣省省隊」、「一個省隊水平就能奪冠，厲害」、「恭喜中國台灣台北」、「中國人還是挺有棒球實力的」、「中國人最棒」。

▲ 選手們開心舉起國旗。（圖／記者李毓康攝）

也有人讚嘆，台灣隊這次的表現，「四爺整個系列賽就離譜，這事是真的挺牛逼的」、「就中華台北，硬要蹭人家表現的不心虛嗎」、「台灣這次的勝利真的很厲害，重點是在東京巨蛋拿下的」、「我是個運動迷！恭喜Taiwan啊」、「該恭喜就恭喜呀！台灣的棒球確實厲害」、「台灣棒球的水平一直都挺好的」、「能打敗日本隊，也只能是中華隊」、「真的是滿滿感動，感謝台灣球員奮力拼搏」。