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指示用藥退出健保！民眾掛號、藥品自費雙漲　醫籲優先檢討用量少藥品

▲▼健保部分負擔新制上路，調整醫學中心及區域醫院門診藥費收取上限。（圖／記者洪巧藍攝）

▲指示藥品退出健保，民眾面臨看病掛號費、藥品自費雙漲，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

生活中心／綜合報導

衛福部今年取消醫療院所掛號費上限，健保又開始陸續取消給付指示用藥，掛號費漲、自費用藥對民眾造成雙重衝擊。醫界憂心，臨床需求高的指示用藥若貿然取消健保給付，患者經濟負擔突然大增，無法負擔者恐出現用藥中斷，影響疾病控制。建議應該先針對臨床使用量較少、用藥影響較低的品項逐步檢討，也要有配套並給民眾時間去適應。

健保署今年8月1日將14項指示用藥退出健保給付，目前仍有800多項指示用藥在給付範圍。衛福部長邱泰源日前表示，健保法對於指示藥品有一定規範，會在維護民眾健康為前提逐步檢討，共同朝著維護品質、遵照規定的方向努力。

醫界則對此表示憂心，台大醫院綜合診療部內視鏡科主任曾屏輝表示，台灣消化系醫學會、消化系內視鏡醫學會等有針對腸胃科藥品進行了解，包含便秘、脹氣、胃食道逆流等都是現在相當常見的慢性疾病，且因為不好控制，患者得長期用藥，若此類指示用藥健保不給付，患者經濟負擔一下就會升高。

台灣頭頸部腫瘤醫學會理事長呂宜興表示，雖然癌症用藥比較不受指示用藥退出健保影響，但是患者需使用一些營養補充、腸胃相關藥物，仍然會受到衝擊。例如頭頸癌、食道癌患者，做化放療往往會有很嚴重的胃食道逆流；另有些患者使用嗎啡會出現嚴重便秘，一般軟便藥物效果不好，得用比較強效的藥物。

▲▼台大醫院綜合診療部內視鏡科主任曾屏輝

▲台大醫院綜合診療部內視鏡科主任曾屏輝。

曾屏輝分享，臨床觀察很多患者身受便秘之苦，明明已經補充水分、多吃纖維質、運動但情況仍未改善，因長期便秘導致大腸鬆弛、收縮力減弱，這時候就只能使用藥物輔助，否則在一整天沒有排便的情況，肚子滿滿脹氣，會嚴重影響生活品質。

另又有如胃食道逆流，有些嚴重患者因為賁門鬆弛、結構產生變化，只要多吃一點東西就會逆流，晚上一躺下去胃酸就冒上來，根本無法睡覺，這也是得靠藥物幫忙緩解。

曾屏輝重申，便秘、胃食道逆流等指示用藥都是長期、慢性使用，用量也不少，若退出健保，民眾得自費到藥局購買，恐怕就部分患者會不願買藥而延誤治療，除了日常生活難受，有少數病患胃酸分泌過多、逆流過多的情況下，也可能造成嚴重灼傷、食道狹窄等問題，一定要審慎考量。

▲▼台灣頭頸部腫瘤醫學會理事長呂宜興

▲台灣頭頸部腫瘤醫學會理事長呂宜興。

呂宜興也憂心，如果指示用藥貿然退出，民眾後續就醫、開藥難免會斤斤計較，哪些藥物涉及自費購買就會想要少開，也憂心讓醫病關係略有緊張，這樣的制度不管是民眾或者醫療端，都需要一段時間去適應。

曾屏輝建議，應該先從用量不多、影響層面比較少的藥品先試行，再慢慢往常用藥去推行，若一口氣推行一定會引起民怨。呂宜興則認為，指示用藥退出健保或許方向是正確的，但是執行要緩，他也建議，應從臨床使用量較少，或者療效輕微的藥物開始，症狀嚴重要使用的藥物則應該繼續留在健保，對於民眾也比較會有保障。

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