給朋友載要坐哪裡？　網：去後座就翻臉！



▲朋友開車，應該坐哪裡。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者陳香菱／綜合報導

朋友來載你，你會選擇坐哪裡？就有網友想坐後座，卻差點被朋友罵，於是想問問大家的想法。而大多數人都認為應該坐副駕，這是「基本禮貌」，不要把駕駛當司機，也有人覺得「副駕是伴侶專屬」，應該先問過才能坐。

日前，有一名女生在Threads上發文表示，朋友開車去載她 ，她打算開後座門上車時，朋友卻生氣說：「妳給我坐後座，我真的會跟妳翻臉喔」、「我今天是來載朋友，又不是來載客人」，甚至認為這樣很不尊重人，讓她整個「黑人問號」，想問問大家怎麼看。

貼文一出，留言風向一面倒，都認為這應該是「基本禮儀」，「請搜尋搭車禮儀」、「基本的人情事故都不會」、「是非常無禮的一種行為」，大多數人覺得，去坐後座像「把駕駛當成司機」，「真的會有種自己變成司機的感覺」、「她是來載朋友，不是載客人」、「又不是計程車」、「還要看著後視鏡講話，真的很像司機」。

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也有人認為「副駕是另一半專屬」，「如果坐了會讓人家的伴侶生氣」、「如果朋友有放東西，或告訴我這是老婆位置，我才會改去後面坐」，所以大多數人認為「直接用問的」最好，「所以我上車前都會先問一下，請問我坐哪裡比較好」、「上車前問一下，就可以大大降低這種誤會」、「直接問不就好了」、「長嘴巴就是拿來問的」。

但也有少數人認為沒差，「坐個車而已，問題那麼多」、「想坐哪就坐哪啦」、「我都是開車的，我只希望大家關門輕一點」、「大不了給錢，把他當真正的司機，開玩笑的」。